Сборная Аргентины прибыла в Нижний Новгород для участия в матче группового этапа чемпионата мира с командой Хорватии.Несмотря на испортившуюся погоду, которая преподнесла ураганный ветер и слабый дождь, несколько преданных фанатов встречали футболистов у гостиницы. Болельщики с флагами Аргентины кричали и махали руками, приветствуя игроков, когда они на автомобилях въезжали на территорию отеля."Я приехал вместе с друзьями и своей собакой Драко. Я всегда беру его с собой в дальние поездки. Он тоже будет болеть со мной, мы даже форму национальной сборной для него сшили", - сказал болельщик из Аргентины по имени Томми.В социальных сетях уже появились фотографии прибытия футболистов в Нижний Новгород, сделанные в международном аэропорту Стригино. На одном из них запечатлен спускающийся по трапу нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.