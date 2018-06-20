Сборную Исландии никто не встретил в Волгограде, потому что болельщики еще не приехали

Футболисты сборной Исландии прибыли в Волгоград на сутки раньше своих болельщиков.Самолет с игроками команды приземлился в аэропорту Волгограда, после чего футболисты направились в отель. Никаких церемоний с командой предусмотрено не было. При этом основная масса болельщиков национальной команды начнет прибывать в город утром 21 июня. Первый поезд с исландцами прибудет в Волгоград в 05:00 мск.