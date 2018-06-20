Алексей Сорокин: 80-летние бабушки, не отрываясь от экрана, смотрят матчи сборной

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Алексей Сорокин: 80-летние бабушки, не отрываясь от экрана, смотрят матчи сборной

Генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин поделился мыслями об организации проходящего в России чемпионата мира.

"Что приятного сказали мне Блаттер и Инфантино? Похвала президентов, конечно, очень приятна, и пока мы нареканий не слышали. Мы смогли перекинуться парой слов с Блаттером. Но самые приятные вещи обычно поступают от команд. Пока слышим только отзывы в превосходной степени. Всем очень приятно здесь находиться. Игроков особым образом поздравляют с днём рождения, если он приходится на дни турнира. Они об этом пишут в соцсетях. Тут, на мой взгляд, особая категория – это игроки.

Меня даже иностранцы спрашивают: кто у вас такой молодец, который предусмотрел фан-зону на Никольской? Мы, конечно, не опровергаем и радостно киваем, но такое положение дел на самом деле сложилось стихийно. Многие думают, что город украшен специально для чемпионата мира, а он просто такой. Москву все хвалят. Многие думают, что это всё сделано специально к турниру, но многие вещи там находятся всегда. Мы молча принимаем похвалу – но руководство города может гордиться. Многие болельщики отсюда летают на матч.

Как успех сборной России может быть связан с успешной организацией ЧМ? Большой связи я не наблюдаю, откровенно говоря. Конечно, чем лучше выступает сборная, тем больше интерес к чемпионату. Успех сборной привлекает внимание тех, кто в обратном случае не обратил бы и внимания. 80-летние бабушки, не отрываясь от экрана, смотрят на наших ребят. Таким образом, чемпионат мира завоёвывает новую аудиторию, а не стабильных любителей футбола. В этом его большое преимущество. 1/8 финала, мне кажется, не предел!

К сожалению, констатируем, что нам очень неприятно большое количество фейковых фото и репортажей, которые никакого отношения к действительности не имеют. Мы с удивлением обнаружили в соцсетях фото человека, выносимого со стадиона, – ну человеку реально стало плохо. По протоколу его медицинские службы должны проводить. Но рядом – фотография с каким-то чудовищным ранением, и якобы эти два изображения связаны. Конечно, это всё ерунда – никакого ранения не было", - цитирует Сорокина "Чемпионат.сом".
Теги: Сорокин Сборная России
Сегодня, 21:05
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(1)
№3 Написал: Гриша Яровой (Сегодня, 21:50) #
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 20.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:20) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Вангую нашествие глистов с панегериками
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 21:12) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скорости в некоторых матчах примерно такие, что им в самый раз. Вон, Уругвай да Португезы сегодня


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
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