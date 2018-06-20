Хуан Антонио Пицци об инциденте с двигателем самолёта: мы полностью доверяли пилоту

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци прокомментировал инцидент, произошедший с командой накануне игры с Уругваем. Напомним, двигатель самолёта, на котором сборная летела из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, отказал при посадке из-за попадания в него птицы. Однако самолёт смог приземлиться в штатном режиме, и никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал."Мы не боялись, не было никакой паники. Все полностью доверяли пилоту и тем, кто отвечал за самолёт. Сейчас мы также спокойны. Конечно, фотографии говорят сами за себя и указывают на чрезвычайную ситуацию, и мы, конечно, не чувствовали себя предельно комфортно, но это, безусловно, никак не повлияет на нашу игру", — приводит слова Пицци ESPN.