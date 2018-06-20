Британский журналист: водитель подвез нас до отеля и не взял ни рубля! В России фантастические люди

Журналист телеканала Sky Sports Энда Брэйди рассказал, как его выручил житель Волгограда после матча первого тура группового этапа чемпионата мира—2018 между национальными командами Туниса и Англии (1:2)."У стадиона в Волгограде после матча сборной Англии не было ни одного такси. Мы не могли вернуться в отель. Вдруг местный парень остановился рядом с нами, предложил подвезти и не взял с нас ни одного рубля. В России живут фантастические люди", — написал журналист в твиттере.