Уругвай пока не впечатляет. Разбор игры соперника сборной России

Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4788
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119666
|КБ-Гостевая
|26764
|Зенит
|104704
|Ростовские футбольные новости
|553
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|106
|Mузыка
|5729
|Мировые трансферы
|336
|Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Иран
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Португалия
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|3
|Испания
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Дания
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|2
|Аргентина
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Исландия
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сербия
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Швейцария
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:26
"Уфа" сыграет с "Широки Бриег" или "Домжале" во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы (1)
"Уфа" сыграет с "Широки Бриег" или "Домжале" во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы (1)
Вчера, 22:56
Сборная Испании обыграла Иран (3)
Сборная Испании обыграла Иран (3)
Вчера, 22:54
Дудки вам! Иранский шум не остановил Испанию (1)
Дудки вам! Иранский шум не остановил Испанию (1)
Вчера, 22:08
Португалия – Марокко: фотоотчет встречи
Португалия – Марокко: фотоотчет встречи
Вчера, 21:50
Британский журналист: водитель подвез нас до отеля и не взял ни рубля! В России фантастические люди (6)
Британский журналист: водитель подвез нас до отеля и не взял ни рубля! В России фантастические люди (6)
Вчера, 20:31
ФСБ рассекретила дела основателей "Спартака" Старостиных. Их обвиняли в подготовке покушения на Сталина (65)
ФСБ рассекретила дела основателей "Спартака" Старостиных. Их обвиняли в подготовке покушения на Сталина (65)
Вчера, 20:17
Сборная Аргентины прибыла в Нижний Новгород
Сборная Аргентины прибыла в Нижний Новгород
Вчера, 20:11
Иран - Испания: стартовые составы команд
Иран - Испания: стартовые составы команд
Вчера, 20:01
Сборная России досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата мира (14)
Сборная России досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата мира (14)
Вчера, 19:52
Сборная Уругвая одержала победу над Саудовской Аравией (5)
Сборная Уругвая одержала победу над Саудовской Аравией (5)
Вчера, 19:19
Неймар тренируется в общей группе
Неймар тренируется в общей группе
Вчера, 19:14
"Первый канал": у нас был контракт со Слуцким на только те матчи, которые он уже прокомментировал (8)
"Первый канал": у нас был контракт со Слуцким на только те матчи, которые он уже прокомментировал (8)
Вчера, 18:51
Денис Давыдов перешел из московского "Спартака" в юрмальский (21)
Денис Давыдов перешел из московского "Спартака" в юрмальский (21)
Вчера, 18:17
Алан Дзагоев может вернуться в строй до плей-офф (9)
Алан Дзагоев может вернуться в строй до плей-офф (9)
Вчера, 18:02
Дидье Дешам: четырнадцать моих игроков не знают, что такое чемпионат мира, но через четыре года они будут костяком
Дидье Дешам: четырнадцать моих игроков не знают, что такое чемпионат мира, но через четыре года они будут костяком
Вчера, 17:26
Главный тренер сборной Марокко: знаю, что меня будут критиковать, но мы гордимся нашим выступлением (6)
Главный тренер сборной Марокко: знаю, что меня будут критиковать, но мы гордимся нашим выступлением (6)
Вчера, 17:24
Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча
Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча
Вчера, 17:08
Уругвай - Саудовская Аравия: стартовые составы на матч ЧМ-2018 (2)
Уругвай - Саудовская Аравия: стартовые составы на матч ЧМ-2018 (2)
Вчера, 16:56
Сборная Португалии благодаря голу Роналду обыграла Марокко (19)
Сборная Португалии благодаря голу Роналду обыграла Марокко (19)
Вчера, 16:12
На матч Тунис – Англия футболистов должен был вывести воспитанник приюта. Вместо него вышел сын экономиста (7)
На матч Тунис – Англия футболистов должен был вывести воспитанник приюта. Вместо него вышел сын экономиста (7)
Вчера, 15:58
Хуан Муньис возглавил "Малагу"
Хуан Муньис возглавил "Малагу"
Уругвай пока не впечатляет. Разбор игры соперника сборной России
Сегодня сборная Уругвая с минимальным счетом обыграла сборную Саудовской Аравии, что окончательно гарантировало выход сборной России из группы. Теперь впереди у нашей команды матч с по-настоящему серьезным соперником. Rusfootball.info анализирует игру сборной Уругвая на чемпионате мира и оценивает перспективы противостояния за первое место в группе А.
Надо понимать, что и сборная Египта, и сборная Саудовской Аравии сыграли с уругвайцами гораздо сильнее, чем со сборной России. Кроме того, на протяжении всей игры с аравийцами складывалось ощущение, что Уругвай, как и подобает топовой команде, пока еще входит в игровой тонус. Такое чувство, будто подготовка команды к турниру изначально была организована таким образом, чтобы команда вышла на пик формы уже к 3-му туру и матчам плей-офф. Тем не менее, оба матча продемонстрировали определенные закономерности в игре команды Оскара Табареса.
1) Центральная зона
На протяжении предыдущих мировых первенств уругвайцы традиционно выделялись сильной и по именам, и по качеству атакой, достаточно крепкой обороной и невзрачной полузащитой. Ни в ЮАР, ни в Бразилии в составе команды не было полузащитников по-настоящему высокого уровня. В Россию же «небесно-голубые» привезли одну из самых интересных центральных зон, состоящую из молодых, перспективных и, главное, умных центральных полузащитников.
В обеих играх на ЧМ сборная Уругвая выходила играть по схеме 4-4-2, где в центре поля фигурировали полузащитники «Ювентуса» и «Интера» - Родриго Бетанкур и Матиас Весино. Важно, что в игре с Египтом оба выдали примерно одинаковые цифры по количеству и качеству передач: 87 передач с точностью 93% у Бетанкура, 85 передач (85.9% точность) – у Весино.
В игре же с саудовцами роли игроков были четко распределены в построениях команды: Весино часто опускается вниз для розыгрыша мяча и начинает атаки, а Бетанкур обеспечивает динамику и чаще выбрасывается в прессинг, что также сказалось на статистике. Несмотря на превосходство Родриго по общим цифрам (80 передач против 63), Матиас отдал гораздо больше длинных передач (7 против 2). Вот типичный пример игры Весино в сегодняшнем матче:
В целом, нужно отметить, что оба игрока отлично обращаются с мячом, правильно располагаются и много двигаются без мяча. Игроки чувствуют зоны между линиями и не дают соперникам достаточно времени и пространства для обострения игры в центральной зоне:
2) Игра фланговых полузащитников
В первом матче у уругвайцев в старте вышли играть Нандес (правее) и Арраскаета (левее). При этом левый полузащитник часто смещался в центральную зону для розыгрыша мяча накоротке, что отразилось и на вышеупомянутых действиях опорников команды. Тем не менее, при таком расположении Уругвай испытывал серьезные проблемы с построением атак в первом тайме, т.к. опорные полузащитники египтян располагались максимально близко к линии обороны и не давали строить атаки через центральную зону. Именно поэтому во втором тайме на поле вышли Кристиан Родригес (на левый фланг) и Карлос Санчес (на правый). Такой ход существенно повлиял на активность флангов уругвайцев и позволил отодвинуть игру на чужую половину поля. Так, например, Карлос Санчес часто принимал мяч в правом полуфланге и движением в центр открывал бровку для подключений правого защитника Гильермо Варелы:
Вышедшие на замену футболисты хорошо проявили себя, что и повлияло на их появление в старте на матч с аравийцами. И по расположению игроки сыграли примерно в том же ключе (так же часто смещаясь в центр). Карлос Санчес снова был активен, что позитивно сказалось и на его статистике: помимо грамотной игры в полуфланге, полузащитник отдал наибольшее количество ключевых передач (3) и записал на свой счет голевую передачу с углового. Кроме того, игрок запомнился успешными действиями без мяча.
3) Игра нападающих
Принято считать, что Эдинсон Кавани – игрок зависимый, и нападающий штрафной площадки. Тем не менее, в игре сборной именно Кавани, а не Суарес, больше играет с мячом. Эдинсон достаточно часто опускался под розыгрыш из глубины, много передвигался и собирал длинные передачи. Суарес же больше ориентирован на включения в штрафную вторым темпом:
Тем не менее, оба нападающий двигаются по всему фронту атаки и в целом имеют полную свободу действий. В динамике игры Кавани пока что смотрится гораздо интереснее и опаснее, и его функционал в построениях команды кажется куда обширнее. Тем не менее, Суарес свой мяч уже забил, подкараулив ошибку голкипера саудовцев. Несмотря на неоптимальное состояние, умения Суареса именно как нападающего нельзя недооценивать.
4) Безыдейность в позиционных атаках
Если в оборонительных действиях Уругвай не заставил в себе сомневаться (что неудивительно, учитывая высокий уровень и сыгранность центральных защитников команды), то при позиционных атаках проблем достаточно. Оба гола были забиты со стандартов, причем гол в ворота Саудовской Аравии вышел по-настоящему курьезным. В целом же, продвижение мяча у уругвайцев хромает и часто сводится к активным действиям Диего Година, который либо посылает мяч вперед в борьбу нападающим или фланговым полузащитникам, либо сам высоко двигает мяч. Голевых моментов Уругвай создает минимум, и даже высокий уровень игроков атаки пока что слабо влияет на данный недостаток.
Тем не менее, опасные моменты у ворот соперников возникали как раз после резких взаимодействий Кавани и Суареса. Например, прием мяча и резкая передача под открывание вторым темпом конвертировались в один из самых опасных моментов в матче с Египтом:
Вывод:
На данный момент, игра Уругвая и по результатам, и по качеству не впечатляет. Тем не менее, в команде собраны игроки высочайшего европейского уровня. И сборная все же набрала 6 очков из 6, о чем тоже не стоит забывать. Есть ощущение, что Уругвай выйдет на пик формы как раз к матчу против сборной России. И нужно понимать, что в этом противостоянии опытные подопечные Оскара Табареса будут фаворитами.
Если анализировать ход обеих встреч Уругвая на этом мундиале, напрашивается один простой вывод: главное – не пропустить первыми. Та же сборная Египта неоднократно опасно выбегала в контратаки, когда соперники высоко выдвигались в позиционных наступлениях. Такой же сценарий более чем возможен и в игре сборной России, тем более с учетом того, что нашу команду устраивает ничья. Главное – сохранять концентрацию в каждом эпизоде и ждать своего шанса. А он обязательно будет.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
Надо понимать, что и сборная Египта, и сборная Саудовской Аравии сыграли с уругвайцами гораздо сильнее, чем со сборной России. Кроме того, на протяжении всей игры с аравийцами складывалось ощущение, что Уругвай, как и подобает топовой команде, пока еще входит в игровой тонус. Такое чувство, будто подготовка команды к турниру изначально была организована таким образом, чтобы команда вышла на пик формы уже к 3-му туру и матчам плей-офф. Тем не менее, оба матча продемонстрировали определенные закономерности в игре команды Оскара Табареса.
1) Центральная зона
На протяжении предыдущих мировых первенств уругвайцы традиционно выделялись сильной и по именам, и по качеству атакой, достаточно крепкой обороной и невзрачной полузащитой. Ни в ЮАР, ни в Бразилии в составе команды не было полузащитников по-настоящему высокого уровня. В Россию же «небесно-голубые» привезли одну из самых интересных центральных зон, состоящую из молодых, перспективных и, главное, умных центральных полузащитников.
В обеих играх на ЧМ сборная Уругвая выходила играть по схеме 4-4-2, где в центре поля фигурировали полузащитники «Ювентуса» и «Интера» - Родриго Бетанкур и Матиас Весино. Важно, что в игре с Египтом оба выдали примерно одинаковые цифры по количеству и качеству передач: 87 передач с точностью 93% у Бетанкура, 85 передач (85.9% точность) – у Весино.
В игре же с саудовцами роли игроков были четко распределены в построениях команды: Весино часто опускается вниз для розыгрыша мяча и начинает атаки, а Бетанкур обеспечивает динамику и чаще выбрасывается в прессинг, что также сказалось на статистике. Несмотря на превосходство Родриго по общим цифрам (80 передач против 63), Матиас отдал гораздо больше длинных передач (7 против 2). Вот типичный пример игры Весино в сегодняшнем матче:
В целом, нужно отметить, что оба игрока отлично обращаются с мячом, правильно располагаются и много двигаются без мяча. Игроки чувствуют зоны между линиями и не дают соперникам достаточно времени и пространства для обострения игры в центральной зоне:
2) Игра фланговых полузащитников
В первом матче у уругвайцев в старте вышли играть Нандес (правее) и Арраскаета (левее). При этом левый полузащитник часто смещался в центральную зону для розыгрыша мяча накоротке, что отразилось и на вышеупомянутых действиях опорников команды. Тем не менее, при таком расположении Уругвай испытывал серьезные проблемы с построением атак в первом тайме, т.к. опорные полузащитники египтян располагались максимально близко к линии обороны и не давали строить атаки через центральную зону. Именно поэтому во втором тайме на поле вышли Кристиан Родригес (на левый фланг) и Карлос Санчес (на правый). Такой ход существенно повлиял на активность флангов уругвайцев и позволил отодвинуть игру на чужую половину поля. Так, например, Карлос Санчес часто принимал мяч в правом полуфланге и движением в центр открывал бровку для подключений правого защитника Гильермо Варелы:
Вышедшие на замену футболисты хорошо проявили себя, что и повлияло на их появление в старте на матч с аравийцами. И по расположению игроки сыграли примерно в том же ключе (так же часто смещаясь в центр). Карлос Санчес снова был активен, что позитивно сказалось и на его статистике: помимо грамотной игры в полуфланге, полузащитник отдал наибольшее количество ключевых передач (3) и записал на свой счет голевую передачу с углового. Кроме того, игрок запомнился успешными действиями без мяча.
3) Игра нападающих
Принято считать, что Эдинсон Кавани – игрок зависимый, и нападающий штрафной площадки. Тем не менее, в игре сборной именно Кавани, а не Суарес, больше играет с мячом. Эдинсон достаточно часто опускался под розыгрыш из глубины, много передвигался и собирал длинные передачи. Суарес же больше ориентирован на включения в штрафную вторым темпом:
Тем не менее, оба нападающий двигаются по всему фронту атаки и в целом имеют полную свободу действий. В динамике игры Кавани пока что смотрится гораздо интереснее и опаснее, и его функционал в построениях команды кажется куда обширнее. Тем не менее, Суарес свой мяч уже забил, подкараулив ошибку голкипера саудовцев. Несмотря на неоптимальное состояние, умения Суареса именно как нападающего нельзя недооценивать.
4) Безыдейность в позиционных атаках
Если в оборонительных действиях Уругвай не заставил в себе сомневаться (что неудивительно, учитывая высокий уровень и сыгранность центральных защитников команды), то при позиционных атаках проблем достаточно. Оба гола были забиты со стандартов, причем гол в ворота Саудовской Аравии вышел по-настоящему курьезным. В целом же, продвижение мяча у уругвайцев хромает и часто сводится к активным действиям Диего Година, который либо посылает мяч вперед в борьбу нападающим или фланговым полузащитникам, либо сам высоко двигает мяч. Голевых моментов Уругвай создает минимум, и даже высокий уровень игроков атаки пока что слабо влияет на данный недостаток.
Тем не менее, опасные моменты у ворот соперников возникали как раз после резких взаимодействий Кавани и Суареса. Например, прием мяча и резкая передача под открывание вторым темпом конвертировались в один из самых опасных моментов в матче с Египтом:
Вывод:
На данный момент, игра Уругвая и по результатам, и по качеству не впечатляет. Тем не менее, в команде собраны игроки высочайшего европейского уровня. И сборная все же набрала 6 очков из 6, о чем тоже не стоит забывать. Есть ощущение, что Уругвай выйдет на пик формы как раз к матчу против сборной России. И нужно понимать, что в этом противостоянии опытные подопечные Оскара Табареса будут фаворитами.
Если анализировать ход обеих встреч Уругвая на этом мундиале, напрашивается один простой вывод: главное – не пропустить первыми. Та же сборная Египта неоднократно опасно выбегала в контратаки, когда соперники высоко выдвигались в позиционных наступлениях. Такой же сценарий более чем возможен и в игре сборной России, тем более с учетом того, что нашу команду устраивает ничья. Главное – сохранять концентрацию в каждом эпизоде и ждать своего шанса. А он обязательно будет.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.