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1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
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1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
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1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
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4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
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1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
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Группа H
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2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
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Уругвай пока не впечатляет. Разбор игры соперника сборной России

Сегодня сборная Уругвая с минимальным счетом обыграла сборную Саудовской Аравии, что окончательно гарантировало выход сборной России из группы. Теперь впереди у нашей команды матч с по-настоящему серьезным соперником. Rusfootball.info анализирует игру сборной Уругвая на чемпионате мира и оценивает перспективы противостояния за первое место в группе А.

Надо понимать, что и сборная Египта, и сборная Саудовской Аравии сыграли с уругвайцами гораздо сильнее, чем со сборной России. Кроме того, на протяжении всей игры с аравийцами складывалось ощущение, что Уругвай, как и подобает топовой команде, пока еще входит в игровой тонус. Такое чувство, будто подготовка команды к турниру изначально была организована таким образом, чтобы команда вышла на пик формы уже к 3-му туру и матчам плей-офф. Тем не менее, оба матча продемонстрировали определенные закономерности в игре команды Оскара Табареса.

1) Центральная зона
На протяжении предыдущих мировых первенств уругвайцы традиционно выделялись сильной и по именам, и по качеству атакой, достаточно крепкой обороной и невзрачной полузащитой. Ни в ЮАР, ни в Бразилии в составе команды не было полузащитников по-настоящему высокого уровня. В Россию же «небесно-голубые» привезли одну из самых интересных центральных зон, состоящую из молодых, перспективных и, главное, умных центральных полузащитников.

В обеих играх на ЧМ сборная Уругвая выходила играть по схеме 4-4-2, где в центре поля фигурировали полузащитники «Ювентуса» и «Интера» - Родриго Бетанкур и Матиас Весино. Важно, что в игре с Египтом оба выдали примерно одинаковые цифры по количеству и качеству передач: 87 передач с точностью 93% у Бетанкура, 85 передач (85.9% точность) – у Весино.

В игре же с саудовцами роли игроков были четко распределены в построениях команды: Весино часто опускается вниз для розыгрыша мяча и начинает атаки, а Бетанкур обеспечивает динамику и чаще выбрасывается в прессинг, что также сказалось на статистике. Несмотря на превосходство Родриго по общим цифрам (80 передач против 63), Матиас отдал гораздо больше длинных передач (7 против 2). Вот типичный пример игры Весино в сегодняшнем матче:

Уругвай пока не впечатляет. Разбор игры соперника сборной России


В целом, нужно отметить, что оба игрока отлично обращаются с мячом, правильно располагаются и много двигаются без мяча. Игроки чувствуют зоны между линиями и не дают соперникам достаточно времени и пространства для обострения игры в центральной зоне:



2) Игра фланговых полузащитников
В первом матче у уругвайцев в старте вышли играть Нандес (правее) и Арраскаета (левее). При этом левый полузащитник часто смещался в центральную зону для розыгрыша мяча накоротке, что отразилось и на вышеупомянутых действиях опорников команды. Тем не менее, при таком расположении Уругвай испытывал серьезные проблемы с построением атак в первом тайме, т.к. опорные полузащитники египтян располагались максимально близко к линии обороны и не давали строить атаки через центральную зону. Именно поэтому во втором тайме на поле вышли Кристиан Родригес (на левый фланг) и Карлос Санчес (на правый). Такой ход существенно повлиял на активность флангов уругвайцев и позволил отодвинуть игру на чужую половину поля. Так, например, Карлос Санчес часто принимал мяч в правом полуфланге и движением в центр открывал бровку для подключений правого защитника Гильермо Варелы:



Вышедшие на замену футболисты хорошо проявили себя, что и повлияло на их появление в старте на матч с аравийцами. И по расположению игроки сыграли примерно в том же ключе (так же часто смещаясь в центр). Карлос Санчес снова был активен, что позитивно сказалось и на его статистике: помимо грамотной игры в полуфланге, полузащитник отдал наибольшее количество ключевых передач (3) и записал на свой счет голевую передачу с углового. Кроме того, игрок запомнился успешными действиями без мяча.

3) Игра нападающих
Принято считать, что Эдинсон Кавани – игрок зависимый, и нападающий штрафной площадки. Тем не менее, в игре сборной именно Кавани, а не Суарес, больше играет с мячом. Эдинсон достаточно часто опускался под розыгрыш из глубины, много передвигался и собирал длинные передачи. Суарес же больше ориентирован на включения в штрафную вторым темпом:



Тем не менее, оба нападающий двигаются по всему фронту атаки и в целом имеют полную свободу действий. В динамике игры Кавани пока что смотрится гораздо интереснее и опаснее, и его функционал в построениях команды кажется куда обширнее. Тем не менее, Суарес свой мяч уже забил, подкараулив ошибку голкипера саудовцев. Несмотря на неоптимальное состояние, умения Суареса именно как нападающего нельзя недооценивать.

4) Безыдейность в позиционных атаках
Если в оборонительных действиях Уругвай не заставил в себе сомневаться (что неудивительно, учитывая высокий уровень и сыгранность центральных защитников команды), то при позиционных атаках проблем достаточно. Оба гола были забиты со стандартов, причем гол в ворота Саудовской Аравии вышел по-настоящему курьезным. В целом же, продвижение мяча у уругвайцев хромает и часто сводится к активным действиям Диего Година, который либо посылает мяч вперед в борьбу нападающим или фланговым полузащитникам, либо сам высоко двигает мяч. Голевых моментов Уругвай создает минимум, и даже высокий уровень игроков атаки пока что слабо влияет на данный недостаток.
Тем не менее, опасные моменты у ворот соперников возникали как раз после резких взаимодействий Кавани и Суареса. Например, прием мяча и резкая передача под открывание вторым темпом конвертировались в один из самых опасных моментов в матче с Египтом:



Вывод:
На данный момент, игра Уругвая и по результатам, и по качеству не впечатляет. Тем не менее, в команде собраны игроки высочайшего европейского уровня. И сборная все же набрала 6 очков из 6, о чем тоже не стоит забывать. Есть ощущение, что Уругвай выйдет на пик формы как раз к матчу против сборной России. И нужно понимать, что в этом противостоянии опытные подопечные Оскара Табареса будут фаворитами.

Если анализировать ход обеих встреч Уругвая на этом мундиале, напрашивается один простой вывод: главное – не пропустить первыми. Та же сборная Египта неоднократно опасно выбегала в контратаки, когда соперники высоко выдвигались в позиционных наступлениях. Такой же сценарий более чем возможен и в игре сборной России, тем более с учетом того, что нашу команду устраивает ничья. Главное – сохранять концентрацию в каждом эпизоде и ждать своего шанса. А он обязательно будет.

Роман Павлюк, Rusfootball.info
Теги: Сборная Уругвая Сборная России Суарес Кавани
Вчера, 22:39
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№1 Написал: Орик СПб (Вчера, 23:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Из группы мы уже вышли, а дальше или Португалия или Испания)
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
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