Сборная Испании обыграла Иран

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Сборная Испании обыграла Иран

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Гол: Коста, 56

Иран: Беиранванд, Резаян, Пуралиганджи, Хоссеини, Хаджсафи (Мохаммади, 73), Эззатоллахи, Эбраими, Тареми, Амири, Ансарифард (Джаханбакш, 78), Азмун.

Испания: де Хеа, Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Васкес, Бускетс, Иньеста (Коке, 72), Сильва, Иско, Диего Коста.

Предупреждения: Амири, 82
Теги: Сборная Испании Сборная Ирана
Вчера, 22:56
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3
(1)
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
вот как нам теперь понять с какого места выходить?)

Зачем выбирать, если нет разницы?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
вот как нам теперь понять с какого места выходить?)

А теперь только как бог рассудит, тем более и Португалия с Испанией будут "выбирать" себе соперника.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№1 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Вчера, 23:03) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
вот как нам теперь понять с какого места выходить?)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
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