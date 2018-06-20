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Адриен Силва: это чемпионат мира, борьба будет жесткой до самого конца
Атмосфера на чемпионате мира в России фантастическая, игроки сборной Португалии наслаждаются моментом. Такое мнение после победы над Марокко (1:0) высказал полузащитник английского "Лестера" и сборной Португалии Адриен Силва.
"Атмосфера - фантастическая, мы наслаждаемся. Конечно, времени увидеть все нет, мы сфокусированы на нашей работе, но то, что мы видим, стадионы, арены, базу - очень хорошо.
Трудно выиграть и трудно набрать очки, это чемпионат мира, борьба будет жесткой до самого конца. Мы все еще не вышли из группы и должны выигрывать последний матч, после этого можно будет рассуждать дальше.
Мы видим Роналду и на поле, и за его пределами, он - настоящий профессионал. Для меня Роналду - лучший игрок мира", - цитирует Силву ТАСС.
"Атмосфера - фантастическая, мы наслаждаемся. Конечно, времени увидеть все нет, мы сфокусированы на нашей работе, но то, что мы видим, стадионы, арены, базу - очень хорошо.
Трудно выиграть и трудно набрать очки, это чемпионат мира, борьба будет жесткой до самого конца. Мы все еще не вышли из группы и должны выигрывать последний матч, после этого можно будет рассуждать дальше.
Мы видим Роналду и на поле, и за его пределами, он - настоящий профессионал. Для меня Роналду - лучший игрок мира", - цитирует Силву ТАСС.
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