Сотрудник тренерского штаба сборной Ирана попал в больницу из-за отмены гола Эзатолахи

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш рассказал, что одному из сотрудников его штаба стало плохо после того, как арбитр воспользовался помощью VAR и отменил гол Cаида Эзатолахи при счёте 0:1 в матче с Испанией, передаёт корреспондентИван Долинин.- Один из наших коллег оказался в сложной ситуации из-за состояния здоровья. После решения видеоассистента арбитра ему стало плохо. Это один из членов тренерского штаба. Сейчас он в больнице. Это показывает то, с какой любовью болельщики и сотрудники сборной относятся к нашей команде. Мы будем продолжать работать над нашей мечтой, а она заключается в том, чтобы выйти в следующий раунд. Мы не ожидаем, что будет легко, но мы хотим стать лучше с каждым днем.