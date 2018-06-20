Карлуш Кейруш: Португалия позволит нам атаковать? Если да, то мы воспользуемся этим

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш заявил, что его игроки могут гордиться своей игрой, несмотря на поражение от Испании в матче чемпионата мира (0:1), передаёт корреспондентИван Долинин.- Поздравляю моих игроков. Они проявили настоящий бойцовский дух против кандидатов на победу на Чемпионате Мира. Как я говорил до игры, мы готовы страдать. Мы готовы состязаться. Справедливо сказать, что мы заслужили лучшего результата. Испания сыграла в стильный футбол, как и должны. Мы же заслужили большего, я считаю. Поздравляю игроков и тренера испанской команды – спасибо им за то, чему мы у них научились. Нам осталось как в теннисе сыграть последний розыгрыш и набрать последнее очко. Против Испании был предпоследний сет. Против Португалии будет последний сет.- Россия относится к Европе. Почему бы он не мог играть в Европе. Я не люблю и не хочу говорить об отдельных игроках. Надо говорить о нас в целом. В моей команде эгоизм - это поражение. Все готовы пожертвовать всем. Сердар не исключение. Главное то, что мы сыграли так, как договаривались. Мы сыграли матч с большим бойцовским духом. Каждый раз, когда мы отбирали мяч, мы руководствовались одной идеей – забить гол. Жалко, что наши контратаки иногда останавливались нарушениями, которые не видел судья.- Когда мы забиваем гол из вне игры, помощь видеоассистента есть. Когда они забивают таким же образом, помощи нет. Несправедливо, я считаю. Помните, сборная Испании стала чемпионом Мира в 2010-м году в ЮАР, но, как вы знаете, там был гол из вне игры. Для меня система VAR, как для тренера, стала использоваться слишком поздно.- Португалия позволит нам атаковать? Если да, то мы воспользуемся этим, конечно. Но у них прекрасная команда, матч пойдет не так. Если мы будем атаковать так, как сегодня, то мы сможем блеснуть. Надо выйти на матч с верой в победу. Сегодня мы покинули поле, проиграв, но мы завоевали уважение. Уверен наши болельщики гордятся нашей командой и игроками. Никто из игроков не ушел с поля с чувством стыда. Им есть, чем гордиться.- На этом этапе мы больше озабочены тем, что один из наших коллег оказался в сложной ситуации из-за состояния здоровья. После решения видеоассистента арбитра ему стало плохо. Это один из членов тренерского штаба. Сейчас он в больнице. Это показывает то, с какой любовью болельщики и сотрудники сборной относятся к нашей команде. Мы будем продолжать работать над нашей мечтой, а она заключается в том, чтобы выйти в следующий раунд. Мы не ожидаем, что будет легко, но мы хотим стать лучше с каждым днем.