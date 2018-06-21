Диего Коста: почему я провоцирую соперников? Ты какой матч смотрел?

Нападающий сборной Испании Диего Коста, признанный лучшим игроком матча с Ираном, ответил на обвинения в провокаторстве, передаёт корреспондентИван Долинин.- Какой ты смотрел матч? Я всегда стоял один. Это нас провоцировали. Надо смотреть матч нормально и не стоит задавать такие глупые вопросы.- Самое главное - выигрывать матчи. Я очень рад, что мне сегодня повезло забить гол, но матч был очень сложным.- Криштиану тоже имеет хорошую форму, надеюсь, мы будем и дальше забивать оба.