Александр Емельяненко: хоть бы один из хейтеров извинился перед сборной России

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4793
Ростовские футбольные новости 554
Ситуация на юго-востоке Украины 119666
КБ-Гостевая 26764
Зенит 104704
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 106
Mузыка 5729
Мировые трансферы 336
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица

Новости партнеров

Александр Емельяненко: хоть бы один из хейтеров извинился перед сборной России

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко призвал извиниться перед сборной России тех, кто критиковал национальную команду перед стартом чемпионата мира-2018.

"Что теперь делать хейтерам, которые критиковали сборную до начала турнира? Да хоть бы один извинился. После всего, что они наговорили, хоть бы кто-то признал свою ошибку. Но они спрячутся как всегда в своих аккаунтах. А нашей сборной тяжело, весь мир смотрит на тех, кто участвует в чемпионате мира. А эти хейтеры умудряются их критиковать даже во время домашнего турнира. Ну идите вы сыграйте, попробуйте на своей шкуре!" – цитирует Емельяненко Спорт-Экспресс.
Теги: Сборная России
Сегодня, 10:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 11:11) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну просто - мудик. Если у нас сборная самая слабая по рейтингу... Почему, я - к примеру , платя исправно налоги и внося тоже свою лепту в их баснословные зарплаты, не могу их критиковать ? Страна докатилась до придела : бензин - 45 рублей, колбаса , где нет -
мяса, дороже черной икры в Союзе ? Акуеть... Закон жизни : если ты хороший специалист - получаешь хорошие деньги, а если ты - распиз.яй , то с какого хрена ты должен получать 300000000 рублей в год, т.е 25 миллионов в месяц ? Попробуйте сами поиграть ? Каждый выбирает себе профессию в жизни, на своё усмотрение и если ты футболист-профессионал, то должен хотя бы уметь бить по мячу и не ходить по полю пешком... За 15 лет - не выросло ни одного хоть какого - то игрока , которого можно назвать футболистом, одни - раздолбаи ... Саша . ты рассказывай сказки - своей бабушке. Те , кого .ты сейчас называешь - футболистами , в Союзе не играли бы и КФК... Да выиграли 2 матча - молодцы . Но , как можно было проиграть Саудовской Аравии и этому Салаху ? Вот в игре с Уругваем и Португалией , посмотрим - есть у нас футбол или как обычно? То, что мы выиграем 2 матча я еще писал за месяц до ЧМ .Это не просто - интуиция это жизненный опыт. Наконец - то до футболистов дошло, что на поле надо бегать, а не забивать на футбол и болельщиков. Есть предчувствия, что и Португалию пройдем... Они уже все футболом - наелись в конце сезона, а наши, стали понимать : что в футболе выигрывают и те, у кого есть желание и самоотдача...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:10) #
  • +1
  •  (1)

Рановато извинятся то. Домашний ЧМ. Кто нибудь вспомнит 2002 г и сб Ю.Кореи в полуфинале? А Японию- обе вышли из группы на правах хозяев. Лояльность судей . 12 игрок и т.п. Цирк в исполнении саудитов в первом матче с Россией. Плюс ко всему форсироваанная физическая подготовка к этим матчам. ИМХО.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 10:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Если критика была без оскорблений, то извиняться не нужно.
Я тоже призывал снять Черчесова. И что?
Извиняться не стану. Скажу: "Молодчина, Стас!" Это лучше всяких там извинений!


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:18) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Критика пошла на пользу. Никто от этого не развалился.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:13) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
а ты, урка, извинился перед населением за слова свои говённо-поганые ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.