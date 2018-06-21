Геннадий Орлов: пока у нас "поперло", нам нужно бить всех! И Уругвай и Испанию с Португалией!

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре сборной России на ЧМ-2018."У кого еще после двух игр забито 8 мячей? Мы одни из лучших на турнире. Россию уже боятся. И пока у нас "поперло" нам нужно бить всех: Уругвай, Португалию и Испанию!" – сказал Орлов.