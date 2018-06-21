Геннадий Орлов: пока у нас "поперло", нам нужно бить всех! И Уругвай и Испанию с Португалией!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица

Новости партнеров

Геннадий Орлов: пока у нас "поперло", нам нужно бить всех! И Уругвай и Испанию с Португалией!

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре сборной России на ЧМ-2018.

"У кого еще после двух игр забито 8 мячей? Мы одни из лучших на турнире. Россию уже боятся. И пока у нас "поперло" нам нужно бить всех: Уругвай, Португалию и Испанию!" – сказал Орлов.

Бизнес-Online
Теги: Сборная России Орлов
Сегодня, 13:26
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(5)
№21 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 15:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Попёрло у него блеать sweat_smile 2 колхоза обыграли

Маразматик бомжеградский


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№20 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:07) #
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Опять "Остапа" понесло...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№19 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 15:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Поперло у тебя говно из скворечника пустого, так это у тебя обычно


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№18 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 15:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Старость - не радость, Гена...
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№17 Написал: ALLEXSCV (Сегодня, 14:58) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
" Да он над нами издевался, ну, сумасшедший, что возьмешь." В. Высоцкий. ©
Регистрация: 25.11.2017 [жалоба]
№16 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:53) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: rwspartach
уж очень много необязательных голов залетело в ворота соперников.

Везёт тому, кто везёт.
Вчерашний рикошет от Косты тоже сильно обязательным не назовешь.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№15 Написал: ale Вятка (Сегодня, 14:50) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
вех мочить))


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№14 Написал: Бриг (Сегодня, 14:42) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Игра с Уругваем покажет поперло или не поперло..предлагаю устроить флэшмоб.Всей стране, ночью перед игрой с Уругваем высунуться в окна или выйти на улицу в 24.00 и хором крикнуть: Халява , приди! И так три раза..Поможет, сделать так перед 1/8 если придет, то и перед 1/4 ежели и тут прокатит, то перед полуфиналом..ну а перед финалом само собой разумеется... smirk
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:37) #
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Бить так всех , что уж мелочиться.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№12 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 14:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Да уж...во поперло...самих Египет и Саудовскую Аравию обыграли

Ну если рассуждать здраво, без розовых очков,то во многом как раз благодаря "прухе" их и обыграли - уж очень много необязательных голов залетело в ворота соперников.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:07) #
  • 0
  •  (0)
online

Причем последних двух - одновременно
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№10 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 14:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: GS
Русской ложкой деревянной
Восемь фрицев уложил.



сюда


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№9 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:02) #
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  •  (0)
online

Русской ложкой деревянной
Восемь фрицев уложил.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№8 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 14:00) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Вышли на новый уровень, даю новые Ц.У. как нам обыграть лучших из лучших сборных мира:
1. ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ ИГРЫ СОПЕРНИКОВ И ВЫЯВЛЕНИЕ ИХ СЛАБЫХ СТОРОН
2. ВЫСОЧАЙШАЯ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ ИГРЫ
3. СКОРОСТЬ МЫШЛЕНИЯ, ИГРЫ И ПАСА, ЖЕЛАТЕЛЬНО В ОДНО КАСАНИЕ
4. НИКАКОГО СЕКСУ!!!

Цитата: Phil
utekay,
Англы - одно из древнегерманских племён . .

не англы, а саксы. Германия, или её часть, одно время в древности называлась Саксонией


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№7 Написал: Phil Москва (Сегодня, 13:55) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
utekay,
Англы - одно из древнегерманских племён, путешественник во времени . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 13:48) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
"Бедный Гена доктор... Тут оказался бессильным и его сорокалетний опыт футболиста врача-психиатра. Он так и не узнал, да если бы ему и сказать, он едва ли поверил бы, что все симптомы, рефлексы и синдромы были отработаны и "поставлены" соперникам российской сборной Ивашевой в кенигсбергской клинике профессора Гасселя.

Заподозрил ее Таманцев ..."
В. Богомолов "В августе 44-го".


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№5 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 13:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: utekay
Англов писдить надо

Похоже они вас опередили.



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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:42) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Англов писдить надо confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Angelsh (Сегодня, 13:41) #
  • +4
  •  (4)

Ничего, 1/8 Гену отрезвит.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 13:37) #
  • +4
  •  (6)

Гена, что у тебя поперло видно не вооруженным глазом. И пока у тебя прет нужно , чтобы это оценил врач-специалист.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:27) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да уж...во поперло...самих Египет и Саудовскую Аравию обыграли smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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