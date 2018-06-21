Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча Дания - Австралия

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча второго тура группы C ЧМ-2018 с Австралией - 1:1.Эриксен стал автором первого гола, отличившись на 7-й минуте после передачи нападающего Николая Йоргенсена.