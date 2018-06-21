Франция – Перу: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Перу на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира – 2018.Льорис, Павар, Эрнандес, Варан, Юмтити, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Жиру, Гризманн.Гальесе, Адвинкула, Трауко, К. Рамос, Родригес, Йотун, Акино, Куэва, Флорес, Каррильо, Герреро.