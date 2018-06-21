Аргентинцы захватили Нижний Новгород, хорваты сидят в барах (видео)

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Теги: Сборная Аргентины Rвидео
Сегодня, 17:23
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№2 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 17:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Хохлы все испаганили. Мирно прыгающие аргентинцы ассоциируются с Майданом

это не хохлы испоганили, это у тебя в голове опилки. у нормальных людей такие ассоциации прыгающие аргентинцы не вызывают.
Регистрация: 17.10.2012 [жалоба]
№1 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 17:42) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Хохлы все испаганили. Мирно прыгающие аргентинцы ассоциируются с Майданом


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
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