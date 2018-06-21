Неймар тренировался в общей группе сборной Бразилии перед игрой с Коста-Рикой

Нападающий сборной Бразилии Неймар тренировался в общей группе игроков за день до матча чемпионата мира с командой Коста-Рики.Неймар пропустил большую часть тренировки команды два дня назад из-за боли в голеностопе. По словам главного тренера бразильцев Тите, он не сомневается в физической готовности нападающего.