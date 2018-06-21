Главный тренер сборной Коста-Рики: в матче с Бразилией будем придерживаться той стратегии, которая была раньше

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес поделился ожиданиями от матча с Бразилией."Будем придерживаться той стратегии, которая была раньше. У Бразилии команда, которую тренер очень хорошо сбалансировал, там есть индивидуально хорошие футболисты, но у нас тоже есть неплохие игроки, которые могут играть в нападении. Бразильцам нравится тактическая игра, это трудный соперник, и мы это предусмотрели. Пока мы будем защищаться, можем забить.Мне хотелось бы попытаться выиграть. Нам нужно искать варианты и постараться сыграть в сбалансированный футбол, используя все шансы. Мне больше нравится показывать атакующую игру и пытаться забить, мы будем комбинировать, стараться лучше играть в центре поля.Никому не нравится проигрывать, мы отстаиваем наши цвета, флаг, страну, но иногда сами себе наносим вред. Из того, что я видел и чувствую, в команде ребята общаются, они очень вежливые, все знают, как будут играть, поэтому у нас все в порядке", - сказал тренер.