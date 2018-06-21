Трент Сэйнсбери: нас отлично поддерживали. В такие моменты гордишься, что ты австралиец

Защитник сборной Австралии Трент Сэйнсбери прокомментировал ничью с командой Дании (1:1), передает корреспондентИван Долинин.- Матч получился хорошим, отличный темп, много сил оставили на поле. У нас была отличная поддержка, спасибо болельщикам. В такие минуты гордишься, что ты австралиец. Думаю, что матч с Перу будет тяжелее. У них очень сильные с физической точки зрения игроки, отличные болельщики. Надо постараться использовать их слабые стороны.