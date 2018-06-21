Австралиец Арзани с улыбкой рассказал о том, какую установку давал тренер

Футболист сборной Австралии Даниэл Арзани после ничьей с Данией (1:1) рассказал, о чём тренер просил его не забывать, передаёт корреспондентИван Долинин.- Немного разочарован результатом, во втором тайме мы доминировали, считаю, что заслужили победу.- Я считаю, что у меня его было достаточно, у меня был отличный момент. Но теперь нам нужно настроиться на третий матч, мы сохраняем шансы на выход в плей-офф.- Да, каждый раз когда я выхожу на поле, чувствую все большую уверенность в себе. Не знаю, выйду в следующий раз в старте или нет, решать нашему тренеру, я лишь делаю свою работу.- Он лишь сказал, чтобы я не забывал отрабатывать в обороне (смеётся). За эти недели я стал более ответственным. Играть за свою страну - большая честь и ответственность.