Власти Москвы запретили митинги против пенсионной реформы из-за ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица

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Власти Москвы запретили митинги против пенсионной реформы из-за ЧМ-2018

Московские власти отказали нескольким представителям оппозиции в проведении уличных акций против изменений пенсионного законодательства в связи с проведением ЧМ-2018.

"Подавались три уведомления – на 1, 3 и 4 июля. Решение принято: мероприятия не согласованы в связи с действием указа президента РФ о мерах безопасности в период проведения ЧМ. Мы просим правильно отнестись к этому решению", – цитирует главу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова "Интерфакс".

Черников отметил, что проведение любых массовых мероприятий, особенно в центре города – Бульварное кольцо, площадь Революции, Тверской бульвар, куда подавались заявки, "конечно, является неуместным и небезопасным как для горожан, так и для и туристов".
Сегодня, 20:25
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9
(1)
№9 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 21:11) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Мордастая Матвиенка - сдохни
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
№8 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:04) #
  • +1
  •  (3)

А замутить эту херню во время ЧМ ума хватило.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№7 Написал: Egorysche (Сегодня, 20:54) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Босх
Надо прокатить на выборах Собянина..и всё.
и эта шайка включит заднюю....

Судьба страны решится на выборах мэра Москвы.Если Москва выберет Собянина,члена Единой России,то всё...
У нас тогда можно и крепостное право вводить. Официально.

если москвичи прокатят Собянина, то будут полными дибилами и это будет равносильно вставке палки в колесо собственного велосипеда)) как Тюменец говорю
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№6 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:51) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
На то и рассчитывали!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: Босх Россия (Сегодня, 20:49) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Надо прокатить на выборах Собянина..и всё.
и эта шайка включит заднюю....

Судьба страны решится на выборах мэра Москвы.Если Москва выберет Собянина,члена Единой России,то всё...
У нас тогда можно и крепостное право вводить. Официально.


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Гастэряну
Цитата: Хитрый Лис
успеют намитинговаться после окончания турнира.

так навальнятам шухер нужен сейчас. если учесть, что навальный раньше ратовал за увеличение пенсионного возраста.

Еврейчик говорящая голова и флюгер, за что хозяин прикажет, за то и ратует.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: ustas Новокузнецк (Сегодня, 20:33) #
  • -5
  •  (7)

В 90-х орали"Хватить плодить нищету!",А сейчас Орут "не повышайте пенсионный возраст!!" Классическое хохлятское "А нас то за шо?"
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:32) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Хитрый Лис
успеют намитинговаться после окончания турнира.

так навальнятам шухер нужен сейчас. если учесть, что навальный раньше ратовал за увеличение пенсионного возраста.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:29) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Закон будут рассматривать до осени, еще успеют намитинговаться после окончания турнира.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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