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Месси пока что нет. Взгляд на роль ведущей звезды Аргентины в игре с Хорватией
Одну из главных знаменитостей мирового футбола, нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Месси много критиковали за неудачно проведенный первый матч против Исландии. Была надежда, что Лео исправится в главном противостоянии группы, результат которого решит судьбу первого места, но не срослось. Разбираемся, чем занимался Месси на стадионе Нижнего Новгорода.
Нужно сразу оговориться, не только Месси, вся сборная Аргентины проводит текущий чемпионат мира очень плохо. Для тех, кто не следил за отборочным турниром, сегодня было наглядно продемонстрировано хорватами, почему коллектив Сампаоли был вынужден решать свои вопросы в последнем туре, да ещё и справился только лишь благодаря большой удаче. Для одной из ведущих команд и вообще-то, если брать историческое соперничество, главных противников бразильцев это как-то зазорно.
Переходя к Месси, желательно решить, где кроется причина, а где - следствие. То ли Лионель так невзрачен из-за того, что партнёры не позволяют ему действовать в полную силу, не могут снабжать необходимым футбольным боезапасом, - то бишь передачами - не успевают за ним и не понимают. То ли скверная форма главного человека сборной и вообще страны (в спортивном плане это уж безусловно) так подкашивает остальных игроков и они чахнут на глазах, превращаясь в довольно скучных любителей перебрасывать мяч среди защитников.
Но разрешить эту дилемму не очень-то и просто. Почему - сейчас посмотрим.
Основной проблемой сборной Аргентины в игре против Хорватии являлось продвижение мяча вперёд. Главная причина - дотошный прессинг балканцев или недостаток командной организации, - скорее, вторая. Ведь и с Исландией Аргентине было тяжело, стоило им наткнуться на территориальное сопротивление. Но в данном случае эта проблема оказалась настолько суровой, что моментами сборная из Южной Америки с большим трудом выходила из собственной штрафной. Здесь, наверное, ничего не стоит расписывать, только козырнуть цифрами - нападающий Агуэро за весь первый тайм коснулся мяча не больше десяти раз.
Месси касался больше, но за счёт того, что он опускался в район центрального круга, где и провёл большую часть матча. И здесь возникает острый момент нашей дилеммы - из-за того, что партнёры не могли двигать мяч к штрафной площади сами, Лео был вынужден питаться подножным кормом, собирая нисколько не обостряющие пасы вдалеке от штрафной соперника и пробираться через постоянно прессингующих хорватов в попытке обострить.
Но мы знаем Месси. И знаем, что в этой роли он может быть чрезвычайно полезен. Умение сыграть на узком пространстве полезно не только среди центральных защитников, но и в районе опорной зоны соперника, особенно если она крайне насыщена. Так было и в этот раз и Месси не показал и трети того, чего мы привыкли от него видеть. Средний процент точности передач для нападающего у него не совсем гиблый - 75%. Это много меньше, чем у Модрича, но на один процент превышает показатель того же Ракитича.
Только с этим компонентом надо быть осторожнее, поскольку точность не всегда отображает реальной картины. Передачи Месси делал, может, и не в молоко, но и не обострял. Те эпизоды, в которых он взрывал, можно пересчитать по пальцам одной рук, и все они пришли с фланга. Качественных отборов и плодов прессинга перед штрафной площадью практически не было. Можно вспомнить только легкую панику защитника Виды, которого Месси удалось накрыть, но мяч просто отскочил в сторону ворот.
Поэтому сложно просто свалить всю вину на партнёров. Месси провёл невыразительный и скучный матч. Настолько серый, насколько в своих мечтах лелеяли поклонники Роналду, торжествующие сегодня ночью.
Но вернемся к вопросам флангов. Месси играл правее и, когда выдавалась такая возможность, обязательно на него сваливался. Это было вполне оправдано. Опасные моменты Аргентины возникали именно после проникновения с флангов - их при всем желании невозможно закупорить наглухо, практически всегда появляются лазейки для техничных игроков, умеющих работать с мячом. Самое интересное Месси делал именно на правом фланге - обострял и обыгрывался с партнерами.
Наверное, главный момент Лео - эпизод, в котором Месси мог оформить гол на добивании после выстрела от Месы. Но именно в этом самой опасной ситуации от нападающего зависело не слишком многое, Ракитич накрывал его. Конечно, в теории он мог качнуться в сторону или сыграть через паузу, но сделай Лео подобное, материал бы пришлось мне писать совершенно иного характера.
И с ролью лидера на этот раз Лео не справился. С кем будет удобнее всего противопоставить его, так это с Манджукичем. Этот нападающий успевал помогать партнёрам в центре, отыгрываться, отрабатывал в обороне, натурально доходя до лицевой, так ещё и оказывался на завершающих позициях. Странно это произносить, но большую часть важнейшего матча для Аргентины Месси ходил пешком. Перебирался из одного края центрального круга в другой.
Но как только он получал мяч - всё-таки надо похвалить хорватов, благодаря которым Лео и провел столь плохую игру, - его сразу же накрывали двое-трое игроков. Месси, если мяч оказывался рядом, моментально оказывался в забитом лифте, соседи по которому норовили отоптать ему всего ноги. И полузащитники - с ним боролся Модрич и Ракитич, опорный Брозович - вынуждали мгновенно принимать решения.
И довели Месси до небольшой истерики. Все аргентинцы психанули на последних минутах, а Месси сделал это немного раньше, - минут за двадцать до финального свистка, взбесившись на Стринича. Это было единственное за весь вечер, в чём себя хоть как-то выразил Лео. Даже получив мяч перед штрафной площадью, он не решился на удар. Только бесконечно подстраивался, пока отчаянные ребята из Хорватии не вырвали мяч с мясом.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Нужно сразу оговориться, не только Месси, вся сборная Аргентины проводит текущий чемпионат мира очень плохо. Для тех, кто не следил за отборочным турниром, сегодня было наглядно продемонстрировано хорватами, почему коллектив Сампаоли был вынужден решать свои вопросы в последнем туре, да ещё и справился только лишь благодаря большой удаче. Для одной из ведущих команд и вообще-то, если брать историческое соперничество, главных противников бразильцев это как-то зазорно.
Переходя к Месси, желательно решить, где кроется причина, а где - следствие. То ли Лионель так невзрачен из-за того, что партнёры не позволяют ему действовать в полную силу, не могут снабжать необходимым футбольным боезапасом, - то бишь передачами - не успевают за ним и не понимают. То ли скверная форма главного человека сборной и вообще страны (в спортивном плане это уж безусловно) так подкашивает остальных игроков и они чахнут на глазах, превращаясь в довольно скучных любителей перебрасывать мяч среди защитников.
Но разрешить эту дилемму не очень-то и просто. Почему - сейчас посмотрим.
Основной проблемой сборной Аргентины в игре против Хорватии являлось продвижение мяча вперёд. Главная причина - дотошный прессинг балканцев или недостаток командной организации, - скорее, вторая. Ведь и с Исландией Аргентине было тяжело, стоило им наткнуться на территориальное сопротивление. Но в данном случае эта проблема оказалась настолько суровой, что моментами сборная из Южной Америки с большим трудом выходила из собственной штрафной. Здесь, наверное, ничего не стоит расписывать, только козырнуть цифрами - нападающий Агуэро за весь первый тайм коснулся мяча не больше десяти раз.
Месси касался больше, но за счёт того, что он опускался в район центрального круга, где и провёл большую часть матча. И здесь возникает острый момент нашей дилеммы - из-за того, что партнёры не могли двигать мяч к штрафной площади сами, Лео был вынужден питаться подножным кормом, собирая нисколько не обостряющие пасы вдалеке от штрафной соперника и пробираться через постоянно прессингующих хорватов в попытке обострить.
Но мы знаем Месси. И знаем, что в этой роли он может быть чрезвычайно полезен. Умение сыграть на узком пространстве полезно не только среди центральных защитников, но и в районе опорной зоны соперника, особенно если она крайне насыщена. Так было и в этот раз и Месси не показал и трети того, чего мы привыкли от него видеть. Средний процент точности передач для нападающего у него не совсем гиблый - 75%. Это много меньше, чем у Модрича, но на один процент превышает показатель того же Ракитича.
Только с этим компонентом надо быть осторожнее, поскольку точность не всегда отображает реальной картины. Передачи Месси делал, может, и не в молоко, но и не обострял. Те эпизоды, в которых он взрывал, можно пересчитать по пальцам одной рук, и все они пришли с фланга. Качественных отборов и плодов прессинга перед штрафной площадью практически не было. Можно вспомнить только легкую панику защитника Виды, которого Месси удалось накрыть, но мяч просто отскочил в сторону ворот.
Тепловая карта перемещений Месси
whoscored.com
whoscored.com
Поэтому сложно просто свалить всю вину на партнёров. Месси провёл невыразительный и скучный матч. Настолько серый, насколько в своих мечтах лелеяли поклонники Роналду, торжествующие сегодня ночью.
Но вернемся к вопросам флангов. Месси играл правее и, когда выдавалась такая возможность, обязательно на него сваливался. Это было вполне оправдано. Опасные моменты Аргентины возникали именно после проникновения с флангов - их при всем желании невозможно закупорить наглухо, практически всегда появляются лазейки для техничных игроков, умеющих работать с мячом. Самое интересное Месси делал именно на правом фланге - обострял и обыгрывался с партнерами.
Наверное, главный момент Лео - эпизод, в котором Месси мог оформить гол на добивании после выстрела от Месы. Но именно в этом самой опасной ситуации от нападающего зависело не слишком многое, Ракитич накрывал его. Конечно, в теории он мог качнуться в сторону или сыграть через паузу, но сделай Лео подобное, материал бы пришлось мне писать совершенно иного характера.
И с ролью лидера на этот раз Лео не справился. С кем будет удобнее всего противопоставить его, так это с Манджукичем. Этот нападающий успевал помогать партнёрам в центре, отыгрываться, отрабатывал в обороне, натурально доходя до лицевой, так ещё и оказывался на завершающих позициях. Странно это произносить, но большую часть важнейшего матча для Аргентины Месси ходил пешком. Перебирался из одного края центрального круга в другой.
Но как только он получал мяч - всё-таки надо похвалить хорватов, благодаря которым Лео и провел столь плохую игру, - его сразу же накрывали двое-трое игроков. Месси, если мяч оказывался рядом, моментально оказывался в забитом лифте, соседи по которому норовили отоптать ему всего ноги. И полузащитники - с ним боролся Модрич и Ракитич, опорный Брозович - вынуждали мгновенно принимать решения.
И довели Месси до небольшой истерики. Все аргентинцы психанули на последних минутах, а Месси сделал это немного раньше, - минут за двадцать до финального свистка, взбесившись на Стринича. Это было единственное за весь вечер, в чём себя хоть как-то выразил Лео. Даже получив мяч перед штрафной площадью, он не решился на удар. Только бесконечно подстраивался, пока отчаянные ребята из Хорватии не вырвали мяч с мясом.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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