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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
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Младен Крстаич: русские – наши братья
Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич высказался о российских болельщиках в преддверии матча ЧМ-2018 против Швейцарии.
"Благодарен России за гостеприимство. Команда чувствует себя хорошо благодаря фанатам. Ждем поддержки и завтра. Русские – наши братья. Важно, что они нас поддерживают.
Мы готовы доминировать и играть агрессивно. Тактические изменения будут, но сильно стиль менять не будем.
У меня команда мечты. Проблем не будет. У нас опытные игроки, и я не вижу опасности", - цитирует Крстаича Sports.ru.
"Благодарен России за гостеприимство. Команда чувствует себя хорошо благодаря фанатам. Ждем поддержки и завтра. Русские – наши братья. Важно, что они нас поддерживают.
Мы готовы доминировать и играть агрессивно. Тактические изменения будут, но сильно стиль менять не будем.
У меня команда мечты. Проблем не будет. У нас опытные игроки, и я не вижу опасности", - цитирует Крстаича Sports.ru.
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