Валерий Газзаев о VAR: игра будет длиться пять часов, если останавливать ее после каждого спорного эпизода

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
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H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Валерий Газзаев о VAR: игра будет длиться пять часов, если останавливать ее после каждого спорного эпизода

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отметил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) негативно сказывается на динамике игры.

"Когда иранцы забили, то вся команда радовалась, а потом гол отменяется, и это наносит удар по психологии футболистов. Если бы судья сразу сказал, что гола нет, тогда таких эмоций у иранцев бы не было. Я за целостность, динамику игры, это нравится болельщикам. В футболе 100 лет не менялись правила, и он всегда востребован, зрелищен, популярен. В принципе, я против введения этой системы, хотя мы видели, что судья не всегда может увидеть спорный эпизод.

Но с другой стороны, это футбол, и останавливать игру, смотреть, ждать нельзя, так как это не хоккей. Такие судейские обсуждения нарушают принцип футбола. С другой стороны, матч судит уже пять арбитров, которые могут не видеть момента, и тогда надо подумать над их квалификацией. Повторюсь, что футбол – это динамичная игра, если останавливать игру после каждого спорного эпизода, она будет длиться пять часов.

Система VAR является палкой о двух концах: может, она и приживется, но главное, чтобы побыстрее определяли то или иное нарушение, и это очень важно"!, - цитирует Газзаева ТАСС.
Сегодня, 00:25
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№4 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 03:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Когда иранцы забили, то вся команда радовалась, а потом гол отменяется, и это наносит удар по психологии футболистов.

Ничего, привыкнут... А Газзаев лизоблюд и идиот. А почему же это не сказывается на психике хоккеистов? там так частенько бывает, хоккеисты радуются - а взятие ворот потом отменяют. Та кчто все эти доводы - "от лукавого" (а Газзаев лукавый...).

Зато "чистоты и справедливости" стало больше.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 01:52) #
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Болеет за:
«Краснодар»
надо обвешать футболистов видео-камерами и подключить через вай-фай к компу

может быть нашим сборникам пригодится

видео


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№2 Написал: coban сегодня (Сегодня, 01:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Sovet Union,
В общем и целом, согласен.
Но в позавчерашней испано-иранской каше, незасчитанный гол это что то..
Англичане не стали бы чемпионами, Марадона не забил бы самый oxуитeльный гол, правда и Анри бы не забил), сборная СССР в 86-м году и всё такое..
Но когда миллиметры высчитывают..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: Sovet Union Балашиха (Сегодня, 00:41) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Раньше команды играли в футбол и никто особо не переживал за результат. Но со временем в футбол пришли большие деньги и результат стал напрямую зависеть от судебных решений. Часто судебные ошибки влияли на количество получаемых призовых определенной командой.
Если рассуждать логически, то введение видеоповторов уберет эти ошибки и сделает игру честнее, а те кто выступает против, то они просто бояться потерять очередную кормушку и систему отмыва денег!!!


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Здесь могут низко поступить - унизить нас они не могут!
Регистрация: 9.04.2016 [жалоба]
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