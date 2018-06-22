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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
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Валерий Газзаев о VAR: игра будет длиться пять часов, если останавливать ее после каждого спорного эпизода
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отметил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) негативно сказывается на динамике игры.
"Когда иранцы забили, то вся команда радовалась, а потом гол отменяется, и это наносит удар по психологии футболистов. Если бы судья сразу сказал, что гола нет, тогда таких эмоций у иранцев бы не было. Я за целостность, динамику игры, это нравится болельщикам. В футболе 100 лет не менялись правила, и он всегда востребован, зрелищен, популярен. В принципе, я против введения этой системы, хотя мы видели, что судья не всегда может увидеть спорный эпизод.
Но с другой стороны, это футбол, и останавливать игру, смотреть, ждать нельзя, так как это не хоккей. Такие судейские обсуждения нарушают принцип футбола. С другой стороны, матч судит уже пять арбитров, которые могут не видеть момента, и тогда надо подумать над их квалификацией. Повторюсь, что футбол – это динамичная игра, если останавливать игру после каждого спорного эпизода, она будет длиться пять часов.
Система VAR является палкой о двух концах: может, она и приживется, но главное, чтобы побыстрее определяли то или иное нарушение, и это очень важно"!, - цитирует Газзаева ТАСС.
"Когда иранцы забили, то вся команда радовалась, а потом гол отменяется, и это наносит удар по психологии футболистов. Если бы судья сразу сказал, что гола нет, тогда таких эмоций у иранцев бы не было. Я за целостность, динамику игры, это нравится болельщикам. В футболе 100 лет не менялись правила, и он всегда востребован, зрелищен, популярен. В принципе, я против введения этой системы, хотя мы видели, что судья не всегда может увидеть спорный эпизод.
Но с другой стороны, это футбол, и останавливать игру, смотреть, ждать нельзя, так как это не хоккей. Такие судейские обсуждения нарушают принцип футбола. С другой стороны, матч судит уже пять арбитров, которые могут не видеть момента, и тогда надо подумать над их квалификацией. Повторюсь, что футбол – это динамичная игра, если останавливать игру после каждого спорного эпизода, она будет длиться пять часов.
Система VAR является палкой о двух концах: может, она и приживется, но главное, чтобы побыстрее определяли то или иное нарушение, и это очень важно"!, - цитирует Газзаева ТАСС.
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