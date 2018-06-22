Минута молчания откроет фан-зону ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге 22 июня

Фестиваль болельщиков чемпионата мира в Санкт-Петербурге начнет свою работу в пятницу с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.Минута молчания будет объявлена в 11:00 мск. Ранее сообщалось, что в течение дня в фан-зоне будут звучать военные песни.Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В этот день в 1941 году войска фашистской Германии без объявления войны напали на Советский Союз, началась Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней и ночей и унесшая миллионы жизней.В пятницу в Санкт-Петербурге пройдет матч второго тура чемпионата мира между сборными Бразилии и Коста-Рики. Встреча начнется на стадионе "Санкт-Петербург" в 15:00 мск.