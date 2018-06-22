Британские СМИ обратились в ФИФА с вопросом о допинг-тестах сборной России

ФИФА отказалась сообщать британскому изданию The Telegraph количество допинг-тестов, которые прошли футболисты сборной России во время чемпионата мира – 2018.Российская сборная показывала слабые результаты перед мундиалем, но на старте турнира разгромила Саудовскую Аравию (5:0) и уверенно переиграла Египет (3:1). Команда Станислава Черчесова досрочно вышла в плей-офф. Российские игроки занимают три первых места по средней дистанции, преодолённой за матч: Александр Головин – первый, Александр Самедов – второй, Юрий Газинский – третий."Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не можем давать комментарии о допинг-тестах во время соревнований", — заявили в ФИФА.