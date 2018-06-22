Матч между Аргентиной и Хорватией посетили 43 319 зрителей

Матч ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Хорватии установил рекорд посещаемости стадиона в Нижнем Новгороде.Посещаемость встречи составила 43 319 человек.Предыдущий лучший результат был установлен в игре сборных Южной Кореи и Швеции (42 300 зрителей).