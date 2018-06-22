Лионель Месси отказался от общения с журналистами после поражения от Хорватии

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси хранил молчание в смешанной зоне после разгромного поражения от команды Хорватии (0:3).Он не стал отвечать на вопросы журналистов.Аргентинцы по итогам 2 туров ЧМ-2018 набрали 1 очко.