Ивица Олич: жду Хорватию и Россию в финале

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4874
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 127
Юмор, анекдоты, байки 7715
Mузыка 5731
Курилка 1536
Угадываем игроков 18337
Ростовские футбольные новости 554
Ситуация на юго-востоке Украины 119666
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица

Новости партнеров

Ивица Олич: жду Хорватию и Россию в финале

Экс-форвард ЦСКА, а ныне один из тренеров сборной Хорватии после победы над Аргентиной (3:0) на чемпионате мира-2018 был в прекрасном расположении духа.

"Мы встречались с одной из лучших сборных мира и одержали важнейшую победу. Мы показываем неплохую игру и рассчитываем пройти как можно дальше.

Я очень рад, что после долгого перерыва снова приехал в Россию. Чемпионат мира организован замечательно, никаких вопросов. Здесь построили изумительные стадионы. Первый матч мы играли в Калининграде – там шикарная арена. Но в Нижнем Новгороде не хуже.

Пока ни с кем из своих российских друзей не виделся, но ничего, думаю, увидимся 15 июля, когда в финале встретятся Россия и Хорватия!

Спорт-Экспресс
Сегодня, 10:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 12:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мечта: славянский финал!
А что? А вдруг?!
Жаль, хохлы нервно курят в сторонке и не смотрят ЧМ по приказу Главного конфетника ...
Тоже братья, однако.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№3 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:32) #
  • -1
  •  (1)

А по сетке подходим?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:08) #
  • -3
  •  (3)

Гы. Кроме России за Сербию и Хорватию, но... Не думаю, что прошедший "группу смерти" уйдет далеко. P.S. За бронзу было бы не плохо. Чем мы хуже собакоедов?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 10:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
об Ивице всегда добрым словом! Наш человек!


--------------------
Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.