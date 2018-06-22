Охота на Неймара, часть 2. Интриги девятого игрового дня чемпионата мира

На чемпионате мира в России разгоняется второй тур группового этапа. В пятницу по традиции будут сыграны три матча.предлагает вашему вниманию главные интриги очередного игрового дня, который станет судьбоносным для нескольких сборных.Трендом нынешнего чемпионата мира является тот факт, что ни один из записных фаворитов на старте тура не впечатляет качеством игры. Возможно, это оправданная тактика, заложенная главными тренерами команд, с целью выйти на пик формы к плей-офф. Правда, туда ещё нужно попасть, но у Бразилии проблем с этим возникнуть не должно. «Селесао» в стартовой игре против Швейцарии играли чересчур вяло и расслабленно, за что поплатись и потеряли два очка.Тем не менее, на отдельных отрезках встречи команда Тите показывала свой истинный уровень. Коста-Рику она обыгрывать обязана и, исходя из турнирной ситуации, и касательно колоссального превосходства над соперником в общем уровне исполнительского мастерства футболистов. Коллектив Оскара Рамиреса в стартовой игре турнира против Сербии выглядел откровенно слабо, после чего многие утвердились во мнении, что на нынешнем мундиале от костариканцев и близко нельзя ждать чудес, подобных их выступлению на полях Бразилии четыре года назад.Сборная Бразилии напичкана «звёздами» мирового футбола на всех позициях, но всё равно фигура Неймара в ней стоит особняком. Лидер «селесао» пропустил концовку клубного сезона из-за серьёзной травмы, и матч со Швейцарией показал, что форвард сейчас далёк от своей лучшей формы. Неймар на регулярной основе отмечался неправильными решениями на поле. Плюс, швейцарцы устроили за ним настоящую «охоту». На Неймаре было совершенно десять фолов – наибольший результат на чемпионатах мира с 1998-го года. Лидер «пентакампеонов» даже пропустил несколько тренировок из-за повреждения, полученного в стартовой игре турнира. Правда, его участию в пятничном матче ничего не угрожает.Костариканцы наверняка против лидера бразильцев будут действовать в похожем стиле. Так что, ногам Неймара наверняка предстоит пережить ещё немало ударов. Вряд ли у Коста-Рики есть иные способы нейтрализовать нападающего «селесао». Посмотрим, справиться ли форвард с таким давлением. Новая причёска должна ему в этом помочь.Трагедия сборной Аргентины является одним из главных событий нынешнего чемпионата мира. После унизительного поражения от Хорватии «альбиселесте» не могут контролировать свою судьбу. Месси и компании нужно болеть за ничью в матче между Нигерией и Исландией, чтобы перед заключительным туром иметь более-менее осязаемые шансы на выход в 1/8 финала. Победа нигерийцев также не станет катастрофой для команды Хорхе Сампаоли.А вот успех исландцев может сподвигнуть болельщиков из Аргентины на более активный поиск авиабилетов на ближайшие рейсы до Буэнос-Айреса. Нигерия в игре против Хорватии выглядела слабенько. Изредка у неё вырисовывалось что-то интересное в нападении, но целостного впечатления действия «супеорлов» не произвели. Исландцы же в стартовой встрече турнира против Аргентины продемонстрировали образцовую игру «вторым номером», уверенно обороняясь и неплохо контратакуя, а голкипер Ханнер Хальдоурссон уже стал национальным героем, отразив удар с одиннадцатиметровой отметки от Лионеля Месси.Против Нигерии команда Хеймир Хадльгримссона вряд ли будет действовать в столь закрытом стиле. Она, безусловно, отдаст мяч и территорию сопернику, однако исландцам всё равно придётся больше времени по сравнению с первой игрой проводить в позиционном нападении, что не является её сильной стороной. Поэтому, на радость Аргентине, ничья по итогам отчётного матча выглядит вполне ожидаемым результатом.Класс против порядкаЗаключительный по хронологическому порядку матч пятничной программы между Сербией и Швейцарией вполне может стать украшением игрового дня. Ставки на кону очень высокие. Победа досрочно выведет балканцев в 1/8 финала. Любой другой исход сделает ситуацию в группе перед заключительным туром максимально запутанной. Сербия по подбору игроков, пожалуй, своего соперника превосходит. У швейцарцев, при всём к ним уважении, нет в составе футболистов, сопоставимых по таланту с Милинковичем-Савичем и Матичем.Однако по первому туру именно коллектив Владимира Петковича произвёл более приятное впечатление. Матч с Бразилией показал, что Швейцария – настоящая команда, умеющая держать удар и играть максимально организованно. А вот сербы выглядели разбалансированными, хотя и добились победы над Коста-Рикой. Слишком много индивидуальной игры со стороны балканцев мы видели. В первую очередь, в нападении, где всё упиралось в мастерство Милинковича-Савича. Другие известные исполнители на его фоне выглядели бледно. Сложно в этом противостоянии определить фаворита. Здесь в равной степени возможен любой итоговый результат.За Сергеем Милинковичем-Савичем сейчас пристально следит весь футбольный мир. «Лацио» пытается выручить за трансфер серба свыше ста миллионов евро. Своим выступлением на мундиале серб стремится доказать, что многочисленные авансы, связанные с его фигурой, неслучайны. Матч против Коста-Рики Сергей провёл на хорошем уровне, но в поединке против Швейцарии ему придётся гораздо сложнее. Команда Владимира Петковича в стартовом туре нейтрализовала Неймара, действуя против него максимально жёстко. Наверняка похожую тактику Швейцария изберёт и в отношении Милинковича-Савича – главного действующего лица в атакующих построениях сербов. В общем, Сергею нужно выбрать щитки покрепче на грядущий матч.