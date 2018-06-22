Аргентинец наказан лишением Fan ID за оскорбление российской болельщицы

Аргентинского болельщика лишили Fan ID за непристойное поведение"Сексистское и неуважительное поведение. Фернандо Пенови, аргентинец, использовавший русскую девушку, чтобы наговорить непристойностей, не сможет посещать стадионы во время матчей чемпионата мира – 2018. Браво российским властям!", — написала в своем твиттере министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.Ранее Пенови опубликовал в своих социальных сетях видеоролик, на котором просит россиянку произнести несколько неприличных фраз, пользуясь её незнанием испанского языка.