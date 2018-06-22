Аргентинец наказан лишением Fan ID за оскорбление российской болельщицы

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица

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Аргентинец наказан лишением Fan ID за оскорбление российской болельщицы

Аргентинского болельщика лишили Fan ID за непристойное поведение

"Сексистское и неуважительное поведение. Фернандо Пенови, аргентинец, использовавший русскую девушку, чтобы наговорить непристойностей, не сможет посещать стадионы во время матчей чемпионата мира – 2018. Браво российским властям!", — написала в своем твиттере министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Ранее Пенови опубликовал в своих социальных сетях видеоролик, на котором просит россиянку произнести несколько неприличных фраз, пользуясь её незнанием испанского языка.

Твиттер Патрисии Буллрич
Сегодня, 11:40
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7
(6)
№7 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:38) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: iDEAD
То чувство , когда русские учат бразильцев матам- это нормально , прикольно ! Это же круто когда бразилец орет - Россия аху*нно ! Когда аргентинец просит сказать маты - Так ему и надо , урод аморал и тд .

Чувак, это и есть современная демократия! Мне можно все, а тебе только то что я разрешу. И кто это делает тот живет в демократической стране, а кто не делает, не может, тот живет в отсталой тоталитарной стране


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№6 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:16) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Ослы есть на любом скотном дворе.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: хвасон228 хвасон228 (Сегодня, 12:15) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вопрос кого он там оскорбил? Аргентину? так она себя сама оскорбила бездарно слив хорватам! Или эту курицу без мозгов которую он использовал в качестве попугая?) И что теперь эта курица теперь оскорбилась? на что? что у ней мозгов нет?
Регистрация: 21.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 12:00) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Там по сети видео гуляет где русский учит мексикашек на русском орать е5 спартак laughing
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: scikuni (Сегодня, 11:54) #
  • -2
  •  (4)

не то место выбрал для фетиша, надо было домой пригласить


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№2 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 11:53) #
  • +2
  •  (6)

То чувство , когда русские учат бразильцев матам- это нормально , прикольно ! Это же круто когда бразилец орет - Россия аху*нно ! Когда аргентинец просит сказать маты - Так ему и надо , урод аморал и тд .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:41) #
  • +5
  •  (11)

Русским болельщицам иногда стоит включать мозги тоже.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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