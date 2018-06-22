Большинство игроков сборной Аргентины требует отставки Сампаоли до матча с Нигерией

Основной костяк игроков сборной Аргентины выступили с просьбой уволить Хорхе Сампаоли до последнего матча группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Нигерии, который состоится 26 июня в Санкт-Петербурге.Футболисты желают, чтобы ими в этом матче руководил ассистент Сампаоли.Напомним, ранее сообщалось, что в случае расторжения контракта Сампаоли получит неустойку в размере 20 млн долларов