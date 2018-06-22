Большинство игроков сборной Аргентины требует отставки Сампаоли до матча с Нигерией

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Большинство игроков сборной Аргентины требует отставки Сампаоли до матча с Нигерией

Основной костяк игроков сборной Аргентины выступили с просьбой уволить Хорхе Сампаоли до последнего матча группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Нигерии, который состоится 26 июня в Санкт-Петербурге.

Футболисты желают, чтобы ими в этом матче руководил ассистент Сампаоли.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае расторжения контракта Сампаоли получит неустойку в размере 20 млн долларов

Toda Pasion
Теги: Сборная Аргентины Сампаоли
Сегодня, 11:48
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11
(0)
№11 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 12:45) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Марадона на трибуне скучает. Пусть позовут.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№10 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
в случае расторжения контракта Сампаоли получит неустойку в размере 20 млн долларов

наверно,эти "большинство игроков" в доле.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№9 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:29) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Месси главный тормоз аргентины.Всегда говорил,что до Марадоны ему далеко.Последний был настоящим лидером и всегда играл на команду.Этот возила в центре поля и тормоз игры.Играет сам для себя и живёт своим миром на поле.Кстати,такой же и Неймар.В первой игре бразилии он был тормозом атак,из-за желания покрасоваться в центре поля своим дриблингом.Без них команды будут только сильнее.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№8 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 12:14) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Вот и игрок с другой планеты --- хорваты задавили этих чистоплюев физикой и полной отдачей игре --- аргентина вместе с "инопланетяненым" гавно...Уткин-селезнев все крякал на исландцев ,что теперь про хорват петь будет...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№7 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:11) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Латиносам выдержки не хватает


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: anonymous (Сегодня, 12:09) #
  • -1
  •  (3)

Месси убрать из команды и всё образуется сразу
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№5 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 12:04) #
  • +1
  •  (1)

НО ведь игроков на матч ставит Месси , ведь там говорили по тиливизаруууууу!!!!
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:04) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так вот оказывается кто виноват и мешал играть великому Месси.Разумеется виноват тренер,а то что при Месси команда много лет только о..ся это никого не настораживает.Может стоит убрать не тренера,а Месси,глядишь и результаты иные будут.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: Alter ego (Сегодня, 12:00) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сампаоли может и не самый подходящий тренер для сборной Аргентины, но что мешало самим игрокам забивать в тех моментах, которые у них были?
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 11:58) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
нашли главного виноватого
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:54) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Большинство игроков - это Месси?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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