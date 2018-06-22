Марио Кемпес: Аргентина сейчас - это "друзья Месси", а не команда

Чемпион мира-1978 в составе сборной Аргентины Марио Кемпес заявил, что бессмысленно сравнивать форварда "Барселоны" Лионеля Месси с Диего Марадоной."Это просто глупо сравнивать Месси с Марадоной. Месси силен, но он никогда не выигрывал чемпионат мира. Невозможно сравнивать игроков из разных эпох. Мы выигрывали чемпионаты мира, у нас была настоящая команда! Сейчас же команды нет, я вижу лишь "друзей Месси", - сказал Кемпес.