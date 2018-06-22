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14% россиян верят в победу сборной России на ЧМ-2018
Согласно опросу ВЦИОМА 14% россиян считают что сборная России выиграет Чемпионат мира.
"Каждый четвертый россиянин (25 процентов) считает, что наша сборная дойдет до четвертьфинала (до начала чемпионата эта доля составляла 14 процентов). Еще 16 процентов ждут выхода в полуфинал, 9 процентов полагают, что команда попадет в финал. В возможность завоевать чемпионский титул верят 14 процентов (против 11 процентов до начала мундиаля)", – отмечается на официальном сайте ВЦИОМ.
ВЦИОМ
"Каждый четвертый россиянин (25 процентов) считает, что наша сборная дойдет до четвертьфинала (до начала чемпионата эта доля составляла 14 процентов). Еще 16 процентов ждут выхода в полуфинал, 9 процентов полагают, что команда попадет в финал. В возможность завоевать чемпионский титул верят 14 процентов (против 11 процентов до начала мундиаля)", – отмечается на официальном сайте ВЦИОМ.
ВЦИОМ
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