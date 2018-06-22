14% россиян верят в победу сборной России на ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица

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14% россиян верят в победу сборной России на ЧМ-2018

Согласно опросу ВЦИОМА 14% россиян считают что сборная России выиграет Чемпионат мира.

"Каждый четвертый россиянин (25 процентов) считает, что наша сборная дойдет до четвертьфинала (до начала чемпионата эта доля составляла 14 процентов). Еще 16 процентов ждут выхода в полуфинал, 9 процентов полагают, что команда попадет в финал. В возможность завоевать чемпионский титул верят 14 процентов (против 11 процентов до начала мундиаля)", – отмечается на официальном сайте ВЦИОМ.

ВЦИОМ
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:41
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5
(1)
№5 Написал: Alter ego (Сегодня, 12:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Странно, что в выход в финал верит меньше (9%), чем в завоевание титула (14%).
И где были эти голоса 11% уверенных в нашем чемпионстве перед Мундиалем?
Я уж точно в эту группу не входил.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: romazab romazab (Сегодня, 12:53) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Статисты пля, сплетники они


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Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№3 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 12:52) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Я не верую, а знаю! Почему? Да потому, что на остальные сборные, кроме славянских, я наложил пОрчу...


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
то 15 млн,то 14%...вциом такой вциом


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:45) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну если с нами топы будут играть так, как вчера Аргентина с Хорватами...то почему бы и не поверить smile в любом случае, хочется, чтоб подальше прошли. Все таки ж домашний турнир...


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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