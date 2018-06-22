Фанаты сборной Аргентины избили хорватского болельщика на стадионе в Нижнем Новгороде

Болельщик сборной Хорватии стал жертвой нападения аргентинских фанатов прямо во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2018 между командами.Инцидент произошел в подтрибунном помещении стадиона в Нижнем Новгороде незадолго до окончания матча, который завершился убедительной победой хорватов — 3:0.Несколько аргентинских фанатов избивали лежащего на полу болельщика «шашечных», нанося ему удары руками и ногами, в том числе и по голове. От дальнейшей расправы его спасли вмешавшиеся стюарды и другие болельщики.