Фанаты сборной Аргентины избили хорватского болельщика на стадионе в Нижнем Новгороде

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Фанаты сборной Аргентины избили хорватского болельщика на стадионе в Нижнем Новгороде

Болельщик сборной Хорватии стал жертвой нападения аргентинских фанатов прямо во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2018 между командами.

Инцидент произошел в подтрибунном помещении стадиона в Нижнем Новгороде незадолго до окончания матча, который завершился убедительной победой хорватов — 3:0.

Несколько аргентинских фанатов избивали лежащего на полу болельщика «шашечных», нанося ему удары руками и ногами, в том числе и по голове. От дальнейшей расправы его спасли вмешавшиеся стюарды и другие болельщики.
Теги: Сборная Аргентины Сборная Хорватии
Сегодня, 13:28
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5
(3)
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Сам поди по глупости и подставился, а аргентинцы как заряженые пушки, только поднеси фитиль и начнется.
Ну спасли и норм.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 14:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
издержки есть всегда ..а хорват. поди сам напросился. . ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 14:29) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
...и фанаты у них - такое же говно


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 14:12) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Дааа куйня какая! На каждом чемпе, кто нибудь в табло схватывает, никуда от этого не деться.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: chubook (Сегодня, 13:49) #
  • +5
  •  (7)
online

сейчас западные СМИ напишут , что это переодетые боевые фанаты Путина работали. англичане уже вой подняли на счет того, что сильно удивлены, почему русские пробежали больше всех, нужно срочно проверить на допинг. ну не могут они принять то, что мы проводим один из лучших чемпионатов за всю историю проведения. это крах для всей их пропаганды и создания образа России , как кровавого мордора.....
Регистрация: 26.07.2007 [жалоба]
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