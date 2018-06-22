В Петербурге болельщика из США забрали в психиатрическую больницу

Вчера гражданин США, приехавший в Россию на чемпионат мира-2018, был госпитализирован в психиатрическую больницу Санкт-Петербурга.Издание отмечает, что 21 июня в полицию обратились сотрудники "скорой помощи".Они пояснили, что в номере гостиницы, куда их вызвали, находится агрессивный человек. Позднее стало известно, что им был 39-летний американец, у которого был паспорт болельщика.Отмечается, что мужчина был в состоянии сильного возбуждения и не мог адекватно реагировать на вопросы. Из-за этого к американцу в присутствии его отца бригада врачей была вынуждена применить физическую силу и доставить его в психиатрическую больницу.