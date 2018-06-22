В Петербурге болельщика из США забрали в психиатрическую больницу

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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В Петербурге болельщика из США забрали в психиатрическую больницу

Вчера гражданин США, приехавший в Россию на чемпионат мира-2018, был госпитализирован в психиатрическую больницу Санкт-Петербурга.

Издание отмечает, что 21 июня в полицию обратились сотрудники "скорой помощи".

Они пояснили, что в номере гостиницы, куда их вызвали, находится агрессивный человек. Позднее стало известно, что им был 39-летний американец, у которого был паспорт болельщика.

Отмечается, что мужчина был в состоянии сильного возбуждения и не мог адекватно реагировать на вопросы. Из-за этого к американцу в присутствии его отца бригада врачей была вынуждена применить физическую силу и доставить его в психиатрическую больницу.

Интерфакс
Сегодня, 15:11
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(1)
№7 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:28) #
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«Спартак»
Blessing,
Ну по тебе заметно, что ты отличаешься...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№6 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Питерцы и от других россиян отличаются благородством и интеллигентностью, то что взять с пендоса.


Как раз ниже твой сожитель утекай "интеллигентно" отписался, чтобы подтвердить твои слова...
Регистрация: 14.06.2015 [жалоба]
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 15:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
вот как бывает, когда "методичка" не сходится с реальностью
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:21) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
На вязки его и серу в жопу confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 15:18) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Питерцы и от других россиян отличаются благородством и интеллигентностью, то что взять с пендоса.

А ты смешная.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Питерцы и от других россиян отличаются благородством и интеллигентностью, то что взять с пендоса.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: poxxop (Сегодня, 15:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
косит - решил остаться
Регистрация: 28.05.2016 [жалоба]
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