Эдуард Безуглов: готов поспорить на бутылку молока, что нас проверяют на допинг в два раза больше, чем сборную Англии

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Эдуард Безуглов: готов поспорить на бутылку молока, что нас проверяют на допинг в два раза больше, чем сборную Англии

На пресс-конференции сборной России врач национальной команды Эдуард Безуглов рассказал о состоянии Юрия Жиркова и об усиленном допинг-контроле.

"У СМИ сложилось неправильное впечатление , что Жирков отдыхает по два-три дня после каждого матча. Хочу отметить, что после матча каждый восстанавливается по индивидуальному плану, каждый получает индивидуальные нагрузки, просто кого-то вы не видите. У Юры была небольшая травма сухожилия стопы, но он молодец - хорошо лечился, шел нам навстречу, выдержал всю игру. Все говорят, что Салах молодец, что вышел c травмой плеча, но, поверьте, у Юры Жиркова травма была как минимум не легче, но он вышел и все всем доказал. Завтра он будет тренироваться вместе со всеми, и готовиться к игре с уругвайцами

Залогом хорошей физической формы нашей команды являются мастерство тренерского штаба, грамотная подготовка, мотивация спортсменов и, естественно, поддержка страны. Футболисты это чувствуют, и это придает им сил. Те, кто задается вопросами, почему мы так бежим, должны призвать своих болельщиков приезжать на турнир и активней поддерживать сборную. Тогда им ничто мешать не будет. Также очень важным является психоэмоциональный компонент. Могу отметить, что и атмосфера в команде остается позитивной, все понимают, что еще ничего не сделано, все счастливы, что смогли порадовать страну. Уверяю вас - вся сборная расшибется в лепешку, чтобы порадовать страну".

По поводу допинг-контроля. Мы бы хотели узнать, сколько сдали проб другие команды, но мы с таким вопросом точно не будет обращаться в ФИФА, потому что она на такие вбросы никогда не реагирует. Но мы можем упростить жизнь журналистам. За два сбора в этом году футболисты сдали по линии ФИФА более 120 проб, по линии УЕФА и РУСАДА - более 200 проб, то есть всего больше 300, и все они оказались чистыми. Готов поспорить на бутылку маложирного молока, что это как минимум в два раза больше, чем у футболистов сборной Англии.

Rusfootball.info
Теги: Сборная России Жирков
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№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 16:48) #
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Болеет за:
«Краснодар»
а не проверить ли нам Джонсона и Мэй на употребление наркотических и психотропных препаратов? Несут такое, шо волосы даже у лысых встают дыбом!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
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