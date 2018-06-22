Игорь Смольников: настрой на Уругвай такой же как и в предыдущих двух матчах

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица

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Как сыграет Россия с Уругваем?
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Игорь Смольников: настрой на Уругвай такой же как и в предыдущих двух матчах

Защитник сборной России Игорь Смольников принял участие в пресс-конференции национальной команды и рассказал о ходе подготовки к матчу с Уругваем.

"Хорошая погода, хорошее настроение, нет никаких проблем с подготовкой. Что касается предложений проверить нас на допинг, мы просто очень хорошо подготовились в Австрии. В прошлом году мы тоже себя неплохо чувствовали на Кубке конфедераций, а сейчас — улучшили показатели, и это дало результат.

Наш настрой на Уругвай? Это же чемпионат мира. Для некоторых этот турнир пройдёт раз в карьере. Не сомневайтесь, мы отдадим все силы, чтобы победить. Думаю, их следующий матч будет отличаться от предыдущих. И мы, и они будем стараться выиграть. Уругвай — очень сильная команда с хорошими игроками. В любом случае про плей-офф пока не думаем. Ещё ничего не решено, всё определится в последний игровой день. Глупо заранее выбирать соперника.

Тяжело ли сидеть на скамейке? Мне это тяжелее, чем играть. После игры ты морально и физически выкручен, потому что сильно переживаешь. Но самое главное — результат, победа. У нас отличная атмосфера после побед. Движемся от матча к матчу и хотим продолжить выигрывать.

Я бы не сказал, что мы удивились нашим результатам. Конечно, было давление перед чемпионатом мира, и мы хотели показать всё, на что способны. Теперь мы счастливы. Это были прекрасные моменты, и мы получили от них большое удовольствие. Но сейчас все мысли уже о следующих встречах, радость в прошлом."

Rusfootball.info
Теги: Сборная России Смольников
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№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
И самое главное тебя на поле нет и команда играет в полном составе,поучись у Фернандеса как мяч надо обрабатывать деревянный.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 16:32) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
играть надо как звери:

вратарь - как обезьяна
защитники - как волки
полузащитники - как леопарды
нападающие - как львы


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
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