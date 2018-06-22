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Роберто Мартинес: Чемпионат мира не уважает имена, он уважает побеждающие команды
Главный тренер сборной Бельгии пообщался с журналистами на предматчевой пресс-конференции перед матчем с Тунисом.
- В течение долгого времени мы говорили о золотом поколении Бельгии. Игроки достигли возраста, в котором они вышли на пик возможностей. Наступил ли самый главный момент для того, чтобы победить?
- Ответь очень ясен. Чемпионат мира не уважает поколения и имена, он уважает побеждающие команды. Все, что мы можем сделать, это выйти из группы. Мы неплохо к этому идем, но мы будем продолжать работать и делать себя лучше.
Тунис команда очень опасная, она будет нам всерьез угрожать, но нам сейчас очень нужна победа. Единственное, что беспокоит это поколения этого состава, о котором мы говорим, это подготовиться к Тунису и обыграть его. Мы работаем только на это в данный момент. Мы хотим улучшить нашу игру по сравнению с тем, что мы показали против Панамы.
- Есть основания менять состав?
- Нет никаких травм, работа ведется хорошо, мы хорошо приспособились к климатическим условиям. Я знаю, что вас интересует 11 человек, которые выйдут в старте, но поверьте, надо рассчитывать сразу на 23. Мой ответ таков - все игроки достойны выходить в основном составе, кроме Вермалена и Компани, у них травмы. Есть несколько футболистов, которые заслужили по итогам матча с Панамой выйти в старте, но мы можем выпустить только 11 игроков.
- За чем надо следить особенно в случае с вашим противником?
- Сборная Туниса очень выросла как команда. Она не просто впечатляюще прошла отбор. Она играла против Португалии и Испании и удивляла в этих матчах очень многих. Мы видели командную гибкость это команды, они могут менять расстановку и тактику. Теперь, например, они играют в три защитника. У Туниса очень динамичная команда и она умеет легко меняться, когда это необходимо. Кроме того, они показывают очень хороший темп игры. Это команда, которая заставляет играть вас каждую секунду матча. Мы сбросили с себя ощущение стресса уже во втором тайме с Панамой, и мы будем продолжать работать надо собой. Тунис храбрая команда, которая будет наращивать давление в течение всего матча, мы должны быть к этому готовы.
- В вашей точки зрения работают ли видеоповторы? О них сейчас много спорят.
- Система работает хорошо, несмотря на некоторые огрехи. Нужно проявить немного терпение, на развитие этой системы уйдет время, но это нормально, поскольку люди должны привыкнуть к определенному алгоритму.
- Игроки Туниса уже сказали, что они будут играть быстрее и сильнее по сравнению с предыдущей игрой. Что вы об этом думаете?
- Мы должны контролировать мяч и потребуется много усилий, так что я не думаю, что это будет преимуществом для кого нибудь. Если мы будем терять матч в опасных зонах, Тунис нас накажет, надо просто играть нормальный матч, мы должны абстрагироваться от давления и упростить наше положение. Мы должны выйти на поле и победить.
- Два года назад у Бельгии было много проблем. Сейчас все тихо и скучно. Как вам это удалось?
- Хороший вопрос. Мы хотим быть скучными, мы ведь футбольная команда. Мы здесь не для того, чтобы давать заголовки ненужными поводами. У нас есть замечательные футболисты, это уникальный момент в карьерах игроков. Мы здесь для того, чтобы работать. Мы стараемся быть ответственными в каждой своей роли. Все 23 игрока играют свою роль. С вашей стороны все выглядит очень скучно, но мы рады этому.
- Лукаку готов завоевать золотую бутсу?
- Он может стать лучшим бомбардиром, но он играет ради команды в первую очередь. Он великолепно завершает атаки и помогает своим партнерам. Но я не ожидаю, что все игроки будут стремиться к индивидуальным наградам, мы хотим только побеждать.
- Что вы думаете о том, что сильные команды проигрывают слабым на этом Чемпионате мира?
- Это нормально. Сейчас у всех есть технологии и информация. Многие годы назад мы приезжали на ЧМ и это был сюрприз и мы принимали решения прямо на поле. Может быть, когда мы выйдем в плей-офф ситуация изменится, но каждая страна работает, на поле вы играете не против большой команды, а против 11 игроков.
Rusfootball.info
- В течение долгого времени мы говорили о золотом поколении Бельгии. Игроки достигли возраста, в котором они вышли на пик возможностей. Наступил ли самый главный момент для того, чтобы победить?
- Ответь очень ясен. Чемпионат мира не уважает поколения и имена, он уважает побеждающие команды. Все, что мы можем сделать, это выйти из группы. Мы неплохо к этому идем, но мы будем продолжать работать и делать себя лучше.
Тунис команда очень опасная, она будет нам всерьез угрожать, но нам сейчас очень нужна победа. Единственное, что беспокоит это поколения этого состава, о котором мы говорим, это подготовиться к Тунису и обыграть его. Мы работаем только на это в данный момент. Мы хотим улучшить нашу игру по сравнению с тем, что мы показали против Панамы.
- Есть основания менять состав?
- Нет никаких травм, работа ведется хорошо, мы хорошо приспособились к климатическим условиям. Я знаю, что вас интересует 11 человек, которые выйдут в старте, но поверьте, надо рассчитывать сразу на 23. Мой ответ таков - все игроки достойны выходить в основном составе, кроме Вермалена и Компани, у них травмы. Есть несколько футболистов, которые заслужили по итогам матча с Панамой выйти в старте, но мы можем выпустить только 11 игроков.
- За чем надо следить особенно в случае с вашим противником?
- Сборная Туниса очень выросла как команда. Она не просто впечатляюще прошла отбор. Она играла против Португалии и Испании и удивляла в этих матчах очень многих. Мы видели командную гибкость это команды, они могут менять расстановку и тактику. Теперь, например, они играют в три защитника. У Туниса очень динамичная команда и она умеет легко меняться, когда это необходимо. Кроме того, они показывают очень хороший темп игры. Это команда, которая заставляет играть вас каждую секунду матча. Мы сбросили с себя ощущение стресса уже во втором тайме с Панамой, и мы будем продолжать работать надо собой. Тунис храбрая команда, которая будет наращивать давление в течение всего матча, мы должны быть к этому готовы.
- В вашей точки зрения работают ли видеоповторы? О них сейчас много спорят.
- Система работает хорошо, несмотря на некоторые огрехи. Нужно проявить немного терпение, на развитие этой системы уйдет время, но это нормально, поскольку люди должны привыкнуть к определенному алгоритму.
- Игроки Туниса уже сказали, что они будут играть быстрее и сильнее по сравнению с предыдущей игрой. Что вы об этом думаете?
- Мы должны контролировать мяч и потребуется много усилий, так что я не думаю, что это будет преимуществом для кого нибудь. Если мы будем терять матч в опасных зонах, Тунис нас накажет, надо просто играть нормальный матч, мы должны абстрагироваться от давления и упростить наше положение. Мы должны выйти на поле и победить.
- Два года назад у Бельгии было много проблем. Сейчас все тихо и скучно. Как вам это удалось?
- Хороший вопрос. Мы хотим быть скучными, мы ведь футбольная команда. Мы здесь не для того, чтобы давать заголовки ненужными поводами. У нас есть замечательные футболисты, это уникальный момент в карьерах игроков. Мы здесь для того, чтобы работать. Мы стараемся быть ответственными в каждой своей роли. Все 23 игрока играют свою роль. С вашей стороны все выглядит очень скучно, но мы рады этому.
- Лукаку готов завоевать золотую бутсу?
- Он может стать лучшим бомбардиром, но он играет ради команды в первую очередь. Он великолепно завершает атаки и помогает своим партнерам. Но я не ожидаю, что все игроки будут стремиться к индивидуальным наградам, мы хотим только побеждать.
- Что вы думаете о том, что сильные команды проигрывают слабым на этом Чемпионате мира?
- Это нормально. Сейчас у всех есть технологии и информация. Многие годы назад мы приезжали на ЧМ и это был сюрприз и мы принимали решения прямо на поле. Может быть, когда мы выйдем в плей-офф ситуация изменится, но каждая страна работает, на поле вы играете не против большой команды, а против 11 игроков.
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