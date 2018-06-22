Роберто Мартинес: Чемпионат мира не уважает имена, он уважает побеждающие команды

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Роберто Мартинес: Чемпионат мира не уважает имена, он уважает побеждающие команды

Главный тренер сборной Бельгии пообщался с журналистами на предматчевой пресс-конференции перед матчем с Тунисом.

- В течение долгого времени мы говорили о золотом поколении Бельгии. Игроки достигли возраста, в котором они вышли на пик возможностей. Наступил ли самый главный момент для того, чтобы победить?

- Ответь очень ясен. Чемпионат мира не уважает поколения и имена, он уважает побеждающие команды. Все, что мы можем сделать, это выйти из группы. Мы неплохо к этому идем, но мы будем продолжать работать и делать себя лучше.

Тунис команда очень опасная, она будет нам всерьез угрожать, но нам сейчас очень нужна победа. Единственное, что беспокоит это поколения этого состава, о котором мы говорим, это подготовиться к Тунису и обыграть его. Мы работаем только на это в данный момент. Мы хотим улучшить нашу игру по сравнению с тем, что мы показали против Панамы.

- Есть основания менять состав?

- Нет никаких травм, работа ведется хорошо, мы хорошо приспособились к климатическим условиям. Я знаю, что вас интересует 11 человек, которые выйдут в старте, но поверьте, надо рассчитывать сразу на 23. Мой ответ таков - все игроки достойны выходить в основном составе, кроме Вермалена и Компани, у них травмы. Есть несколько футболистов, которые заслужили по итогам матча с Панамой выйти в старте, но мы можем выпустить только 11 игроков.

- За чем надо следить особенно в случае с вашим противником?

- Сборная Туниса очень выросла как команда. Она не просто впечатляюще прошла отбор. Она играла против Португалии и Испании и удивляла в этих матчах очень многих. Мы видели командную гибкость это команды, они могут менять расстановку и тактику. Теперь, например, они играют в три защитника. У Туниса очень динамичная команда и она умеет легко меняться, когда это необходимо. Кроме того, они показывают очень хороший темп игры. Это команда, которая заставляет играть вас каждую секунду матча. Мы сбросили с себя ощущение стресса уже во втором тайме с Панамой, и мы будем продолжать работать надо собой. Тунис храбрая команда, которая будет наращивать давление в течение всего матча, мы должны быть к этому готовы.

- В вашей точки зрения работают ли видеоповторы? О них сейчас много спорят.

- Система работает хорошо, несмотря на некоторые огрехи. Нужно проявить немного терпение, на развитие этой системы уйдет время, но это нормально, поскольку люди должны привыкнуть к определенному алгоритму.

- Игроки Туниса уже сказали, что они будут играть быстрее и сильнее по сравнению с предыдущей игрой. Что вы об этом думаете?

- Мы должны контролировать мяч и потребуется много усилий, так что я не думаю, что это будет преимуществом для кого нибудь. Если мы будем терять матч в опасных зонах, Тунис нас накажет, надо просто играть нормальный матч, мы должны абстрагироваться от давления и упростить наше положение. Мы должны выйти на поле и победить.

- Два года назад у Бельгии было много проблем. Сейчас все тихо и скучно. Как вам это удалось?

- Хороший вопрос. Мы хотим быть скучными, мы ведь футбольная команда. Мы здесь не для того, чтобы давать заголовки ненужными поводами. У нас есть замечательные футболисты, это уникальный момент в карьерах игроков. Мы здесь для того, чтобы работать. Мы стараемся быть ответственными в каждой своей роли. Все 23 игрока играют свою роль. С вашей стороны все выглядит очень скучно, но мы рады этому.

- Лукаку готов завоевать золотую бутсу?

- Он может стать лучшим бомбардиром, но он играет ради команды в первую очередь. Он великолепно завершает атаки и помогает своим партнерам. Но я не ожидаю, что все игроки будут стремиться к индивидуальным наградам, мы хотим только побеждать.

- Что вы думаете о том, что сильные команды проигрывают слабым на этом Чемпионате мира?

- Это нормально. Сейчас у всех есть технологии и информация. Многие годы назад мы приезжали на ЧМ и это был сюрприз и мы принимали решения прямо на поле. Может быть, когда мы выйдем в плей-офф ситуация изменится, но каждая страна работает, на поле вы играете не против большой команды, а против 11 игроков.

Rusfootball.info
Теги: Сборная Бельгии
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