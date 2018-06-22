Аксель Витсель: важно концентрироваться на каждой игре и выходить лишь с одним желанием - победить!

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель рассказал журналистам о подготовке к матчу с Тунисом."Тунис - достаточно сильная команда, которая обладает высокими физическими кондициями. Мы ожидаем от них дерзкую игру на высоких скоростях. Мы знаем, что это их последний шанс выйти в 1/8 финала, поэтому они будут биться все 90 минут матча. При этом мы смотрим только на себя, но зная, что любая команда может преподнести сюрприз. Нам важно концентрироваться на каждой игре и выходить лишь с одним желанием - победить!Сейчас у нашей сборной гораздо больше опыта, чем на чемпионате мира в Бразилии. Все мы провели большой и командный цикл подготовки, что нам сильно помогло нам в матче против команды Панамы. Первая игра никогда не бывает легкой и в том матче она была несколько замкнутой. Однако мы смогли найти в себе уверенность, сохранить спокойствие и победить.Не хватает ли команда Наинголана? Я готов отвечать на вопросы по поводу завтрашнего матча", - сказал Витсель