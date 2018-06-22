Исландские болельщики используют лицевые сетки для зашиты от мошки в Волгограде

Исландские болельщики используют лицевые сетки для защиты от насекомых перед матчем чемпионата мира между сборными Исландии и Нигерии.Гости чемпионата мира, проинформированные о наличии мошки в Волгограде, помимо специальных средств защиты используют лицевые сетки, чтобы защитить кожу от насекомых.За последние дни в городе количество мошки заметно снизилось.