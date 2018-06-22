Исландские болельщики используют лицевые сетки для зашиты от мошки в Волгограде

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица

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Исландские болельщики используют лицевые сетки для зашиты от мошки в Волгограде

Исландские болельщики используют лицевые сетки для защиты от насекомых перед матчем чемпионата мира между сборными Исландии и Нигерии.

Гости чемпионата мира, проинформированные о наличии мошки в Волгограде, помимо специальных средств защиты используют лицевые сетки, чтобы защитить кожу от насекомых.

За последние дни в городе количество мошки заметно снизилось.

ТАСС
Сегодня, 16:13
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7
(0)
№6 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 17:44) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: utekay
Цитата: filin89
Причем тут север-то?

притом, что в отличии от негров знают как от гнуса защищаться...у себя дома они наверно с ними постоянно летом ходят, и с собой захватили smile

В Исландии нет ни мошки, ни комаров. Хоть и северяне.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№5 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 17:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Дихлофос в помощь


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: filin89
Причем тут север-то?

притом, что в отличии от негров знают как от гнуса защищаться...у себя дома они наверно с ними постоянно летом ходят, и с собой захватили smile


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 17:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Хитрый Лис
сразу видно северный народ

Причем тут север-то?
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№2 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 16:25) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Хиджаб это звать, у Кутарбы спросите - он его на Земфиру надевает smile


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:20) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
сразу видно северный народ
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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