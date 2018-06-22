"Зарабатываю я в другом месте". Смолов жёстко ответил фанату, раскритиковавшего его игру

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица

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Новости партнеров

"Зарабатываю я в другом месте". Смолов жёстко ответил фанату, раскритиковавшего его игру

Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов резко отреагировал на критику болельщика в социальной сети Instagram.

В инстаграме пользователь написал: "Когда играть начнешь? Выходишь на замену и ходишь пешком… На твоем месте игроки бы рвали и метали бы. Дзюба играет потому что бьется. А ты хочешь индивидуальным мастерством блеснуть. Да тебя даже "Вест Хэм" не купит, если будешь так играть".

Смолов ответил фанату в довольно резкой форме.

"Свои деньги я зарабатываю в другом месте. А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких ч(м)удаков, как ты", – ответил Смолов.

На чемпионате мира в России Фёдор Смолов сыграл 82 минуты, но результативными действиями не отметился.

По данным телеграм-канала "Старая площадь", сборная России за победы на Саудовской Аравией и Египтом и выход в 1/8 финала чемпионата мира получит 20 миллионов долларов премиальных. Из них игрокам положено 15 миллионов долларов.
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 16:26
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№31 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 18:05) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
а каким местом,что стал заднеприводным?
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№30 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 18:02) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sumzzz
Ну а чего он (болельщик) хотел?! У Смолова, как и у других нормальных людей есть гордость. Он играет как умеет. Тут уж ничего не поделаешь с тем, что он не Агуэро или Санчес. Как игры показывают, сегодня любого игрока любой сборной можно выключить из игры. Современный футбол...

Его никто не выключал, он сам включаться не захотел, звезда, ептыть!


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№29 Написал: andr144 Архангельск (Сегодня, 17:48) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Тут и до чемпа было понятно: "какой гол, кэшбэк!"
Регистрация: 18.07.2015 [жалоба]
№28 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 17:45) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Аршавин то как раз сборную тащил.Напомнить

Напоминай... Марибор напомню...
- Аршавин получает мяч.... Коллега, кажется мы первый раз произносим фамилию Аршавин? А идет 85 минута...
Эта потаскушка тащила себе бабло и гламурилась, редкостное говно. Распиареное нулище с вантузом


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№27 Написал: Apant1 (Сегодня, 17:36) #
  • +3
  •  (5)

Игроки должны быть злые, те кто их раздражают, делают правильно. Вот как игроки успокоятся так и вылетят
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№26 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 17:36) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: foxship
Смолову пока до Аршавина далеко.

он отвечает просто быдлу, которого надо спросить - а ты кто вообще, чтоб вопросы задавать? Два случая под копирку - два зажравшихся дебила, считающие, что они играют в футбол. Немотивировано, причем, считающих, ибо оба просрали все полимеры. Один - герой, второй говно.
Смолову до парашавина далеко, но с другой стороны - Смолова унитазы чистить не отправляли. Парашавин - толчконавт убогий


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№25 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 17:35) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
"Ваши ожидания - ваши проблемы", версия 2.0.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№24 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 17:29) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
А фанатом оказался Гена Орлов?


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№23 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 17:23) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Да ладно !! Распи...лись! Нормальный Фёдор игрок !! И ещё себя покажет !! Не попёрло у него...Да и у всей сборной не пёрло !! А когда попёрло - его уже заменили...
И желание у него есть и мастерство !!
Я думаю,Черчесов выпустит его с Уругваем.


--------------------
Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009 [жалоба]
№22 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 17:19) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: patriot
Лопырёва, сцука, сглазила!

smile Дала пару раз свои ворота поразить.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№21 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:15) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
психует Федя...работать надо, а не психовать


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№20 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 17:15) #
  • +8
  •  (16)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Egorysche
Достойный наследник Аршавина и ко)) как ребёнок ведётся на провокацию и отвечает как быдло

Аршавина не трогать! Он ответил пьяному быдло-депутату в приватной беседе. Смолову пока до Аршавина далеко.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№19 Написал: oksva Спб (Сегодня, 17:12) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Сам факт того , что Смолов ответил фанату , говорит о том , что Федя сам понимает , что игра у него не идёт . С такой игрой в Европе делать нечего . Вот и злится . Играть надо , а не обидки свои выкладывать .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№18 Написал: анд самара (Сегодня, 17:08) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Ну если это для тебя не деньги . отдай их футбольной школе
Регистрация: 11.04.2012 [жалоба]
№17 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:06) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Не ну если даже Месси полный 0,то Смолова можно простить.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№16 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:05) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Парень то о деньгах не слова не написал,а у Феди одни деньги видимо на уме.Пишут играешь плохо,а он я в другом зарабатываю месте.Отмени лимит посмотрели бы сколько заработал.А так по делу.Единственный кто выпадает.Плюс на замену вышел как на прогулку с покуизмом,типа обидели его и в старте не выпустили.Надеюсь этот любитель бабла не осядет у нас.Нах не нужен.

Цитата: Египетский вернблюм
Цитата: Хитрый Лис
Адекватная критика, неадекватная реакция.

Сказал он и вздрочнул на парашавина

Аршавин то как раз сборную тащил.Напомнить кто в полуфинал Евро вытащил и на протяжении трех отборов голы штамповал?Как там Глушак с медалькой?Сначала хоть одного игрока стоящего в сборную определите ,а потом высказывайтесь.Ах да Зобнин,который пенальти привез и нанес несколько корявых ударов.Звезда,что тут скажешь.Аршавин рядом не стоял.Аршавин игрок Европейского уровня,а всякие Феди и Глушаки жертвы лимита.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№15 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 17:02) #
  • +6
  •  (10)
online

Зачем бегать, прыгать, забивать на ЧМ? Главное, попасть картой в банкомат.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№14 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:55) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Слишком Смолов распиарен, но пока он явно не европейский уровень.
Если еще сезона 2-3 останется в Краснодаре, то и в России может закончиться как игрок.

"Свои деньги я зарабатываю в другом месте.

А премиальные за 2х победы и выход в 1/8 финала возьмешь, ведь ты не шибко на них наработал.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№13 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 16:51) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
In Fedya 100 gramm - вот и срач в Instagram!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№12 Написал: larss Колыбель Трех Революций (Сегодня, 16:48) #
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Федя, огрызайся на поле, а не в Instagram!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№11 Написал: anonymous (Сегодня, 16:44) #
  • -7
  •  (13)

Цитата: Skyline
поплыла дутая звезда. надеюсь этого ноунейма в Зените не будет

ты про кого из дутых звезд Зенита?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№10 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 16:43) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
Лопырёва, сцука, сглазила!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№9 Написал: Rasmuz (Сегодня, 16:42) #
  • +7
  •  (9)

Федя слишком гламурен.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№8 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:37) #
  • -15
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Адекватная критика, неадекватная реакция.

наоборот


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:36) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
поплыла дутая звезда. надеюсь этого ноунейма в Зените не будет


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№6 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 16:36) #
  • -6
  •  (10)

Мне кажется это он Орлову Г С ответил
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: Egorysche (Сегодня, 16:32) #
  • +2
  •  (12)

Достойный наследник Аршавина и ко)) как ребёнок ведётся на провокацию и отвечает как быдло
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 16:32) #
  • -13
  •  (15)
Болеет за:
«Рубин»
Ну а чего он (болельщик) хотел?! У Смолова, как и у других нормальных людей есть гордость. Он играет как умеет. Тут уж ничего не поделаешь с тем, что он не Агуэро или Санчес. Как игры показывают, сегодня любого игрока любой сборной можно выключить из игры. Современный футбол...


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 16:31) #
  • -15
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Адекватная критика, неадекватная реакция.

Сказал он и вздрочнул на парашавина


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 16:30) #
  • +7
  •  (9)

сразу видно интелигентного человека, игрока сборной


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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