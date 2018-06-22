Андреас Гранквист: лучших условий и быть не могло

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Исландия
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Сербия
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Швейцария
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
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Андреас Гранквист: лучших условий и быть не могло
Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист поделился впечатлениями от организации ЧМ-2018 и ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа турнира против Германии.
"Я рад снова быть здесь, в России. Я провел много времени в «Краснодаре». Мы хорошо сыграли против Южной Кореи и надеемся, что сможем проявить себя в матче против Германии. В Геленджике просто фантастика! Лучших условий быть не могло. Надеюсь, мы задержимся тут подольше. Мы хотели бы провести все игры на высоком уровне. Многие немцы играют регулярно в еврокубках и чемпионатах мира, а мы вместе всего два года. Но при этом мы добились невероятных результатов. На бумаге немцы гораздо лучше нас, но посмотрим на завтрашнюю игру. Поразительно, что мы можем лишить Германию шансов на выход в плей-офф. Они всегда были явными фаворитами. Мы можем их обыграть, но не могу себе представить, что Германия не сможет выйти из группы", - цитирует Гранквиста Sport24.ru.
"Я рад снова быть здесь, в России. Я провел много времени в «Краснодаре». Мы хорошо сыграли против Южной Кореи и надеемся, что сможем проявить себя в матче против Германии. В Геленджике просто фантастика! Лучших условий быть не могло. Надеюсь, мы задержимся тут подольше. Мы хотели бы провести все игры на высоком уровне. Многие немцы играют регулярно в еврокубках и чемпионатах мира, а мы вместе всего два года. Но при этом мы добились невероятных результатов. На бумаге немцы гораздо лучше нас, но посмотрим на завтрашнюю игру. Поразительно, что мы можем лишить Германию шансов на выход в плей-офф. Они всегда были явными фаворитами. Мы можем их обыграть, но не могу себе представить, что Германия не сможет выйти из группы", - цитирует Гранквиста Sport24.ru.
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