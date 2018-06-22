Шаман из Нигерии предсказал победу своей сборной в матче с Исландией

Группа нигерийцев устроила импровизированную шаманскую церемонию на фестивале болельщиков чемпионата мира в Волгограде. В ее ходе переодетый в шамана мужчина получил сообщение, что его команда одержит победу в матче с командой Исландии.Группа нигерийцев в волгоградской фан-зоне провела импровизированную шаманскую церемонию. Мужчина, переодетый в шамана, с колоколом в руке возглавил группу нигерийских болельщиков. Они бегали по фан-зоне, обливали себя водой, пели и взывали к небесам. Внезапно шаману стало плохо, и он всем показал, что ему нужно прилечь, затем его побрызгали водой, он пришел в чувство и огласил полученное с небес сообщение."Это было послание небес, настолько тяжелое, что меня сбило с ног. Я услышал, что сборная Нигерии разобьет Исландию в сегодняшнем матче", - сказал игравший шамана 30-летний Оби Ученду.Он добавил, что даже знает счет, но не хочет раскрывать интригу."Мне сказали счет на небесах, но запретили раскрывать его. Так что давайте все на матч", - пошутил Ученду.Несмотря на его предсказание, исландские болельщики выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с ним. Ученду никому не отказал.