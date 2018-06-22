Шаман из Нигерии предсказал победу своей сборной в матче с Исландией

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
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Шаман из Нигерии предсказал победу своей сборной в матче с Исландией

Группа нигерийцев устроила импровизированную шаманскую церемонию на фестивале болельщиков чемпионата мира в Волгограде. В ее ходе переодетый в шамана мужчина получил сообщение, что его команда одержит победу в матче с командой Исландии.

Группа нигерийцев в волгоградской фан-зоне провела импровизированную шаманскую церемонию. Мужчина, переодетый в шамана, с колоколом в руке возглавил группу нигерийских болельщиков. Они бегали по фан-зоне, обливали себя водой, пели и взывали к небесам. Внезапно шаману стало плохо, и он всем показал, что ему нужно прилечь, затем его побрызгали водой, он пришел в чувство и огласил полученное с небес сообщение.

"Это было послание небес, настолько тяжелое, что меня сбило с ног. Я услышал, что сборная Нигерии разобьет Исландию в сегодняшнем матче", - сказал игравший шамана 30-летний Оби Ученду.

Он добавил, что даже знает счет, но не хочет раскрывать интригу.

"Мне сказали счет на небесах, но запретили раскрывать его. Так что давайте все на матч", - пошутил Ученду.

Несмотря на его предсказание, исландские болельщики выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с ним. Ученду никому не отказал.

ТАСС
Теги: Сборная Нигерии Сборная Исландии
Сегодня, 17:13
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№5 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 17:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Шаман с четками? Если нет - тогда поддельный, мы в России это точно знаем smile


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 17:32) #
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online

0-0
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 17:32) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
[quote]обливали себя водой/quote]
[quote]затем его побрызгали водой[/quote]
Вообще-то в настоящих шаманских церемониях расовые западноафриканцы всегда использовали джин. Так что с водой скорее всего лажа вышла с предсказанием.
Хотя, к сожалению, не удивлюсь такому результату. Исландцев может и не хватить, что будет очень жаль.


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
№2 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 17:24) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Насколько я помню,чтоб повысить дух своих людей,шаман расставлял ноги, чтоб между ними проползали войны,касаясь головой кончика шаманского члена.Так что, шаман дело говорит,если футболисты тоже самое делали))
Регистрация: 19.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мне сказали счет на небесах, но запретили раскрывать его

там на небесах тебя окрестят лохом(с).


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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