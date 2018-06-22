Сборная Нигерии благодаря дублю Мусы выиграла у Исландии

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Сборная Нигерии благодаря дублю Мусы выиграла у Исландии

Сборная Нигерии в матче группового этапа чемпионата мира одержала победу над Исландией. Дубль в составе нигерийской команды оформил форвард Ахмед Муса, ранее выступавший за ЦСКА.

Чемпионат мира-2018

Группа D. 2-й тур

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия)

Нигерия – Исландия 2:0

Гол: Муса, 50, 76

Нигерия: Узохо, Идову (Эбюэхи,46), Омеруо, Трост-Эконг, Балогун, Мозес, Ндиди, Этебо (Айуоби, 90+1), Оби Микел, Ихеаначо (Игало, 86), Муса

Исландия: Халлдорссон, Севарссон, Магнуссон, Рагнар Сигурдссон (Ингасон, 70), Арнасон, Тор Сигурдссон, Гуннарссон (Скуласон, 87), Бьярнасон, Гисласон, Бодварссон (Сигурдарсон, 74), Финнбогасон

Предупреждения: Идов, 44
Теги: Сборная Нигерии Сборная Исландии
Сегодня, 19:56
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22
(3)
№22 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 20:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Faraon
Спартак 10 кратный чемпион России,12кратный СССР,

Зато у них хозяин дважды судимый! Во как! Достижение! А Рукожоп - вообще рекордсмен! И вообще, они ща уже совсем почти получили 25 лямов от Ювентуса, который вчера полузаща бесплатно подписал joy


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№21 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 20:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мусса конечно молодец, но почему заменили Идову? Хотя он играет за Нигерию - настоящий русский мужик. Очень его уважаю.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011 [жалоба]
№20 Написал: Faraon (Сегодня, 20:15) #
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online

Цитата: cska1971
Faraon,
Нам остаётся и в следующем сезоне заставить вас глотать пыль...

Всю жизнь из штанов выпрыгиваете,да только выше сраки как известно не прыгнешь,Спартак 10 кратный чемпион России,12кратный СССР,а вы копите взносы на кредиты)
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№19 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 20:13) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Faraon,
Салах, иди на )(уй! smirk


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№18 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 20:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: styh
Муса силен. Молодец.

Согласен. Опытным стал.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№17 Написал: plast Спб (Сегодня, 20:07) #
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Цитата: Хитрый Лис
Цитата: plast
Ну Исландцы могут выиграть у Хорватов и арги домой

маловероятно
больше шансов на то, что нигеры выйдут
им всего-то ничья нужна

по сегодняшней и вчерашней игре да , но никто не мешает хорватом дать отдохнуть лидерам и выпустить второй состав и сказать им что бы не сильно старались тем самым хорваты решают выпускать аргентину в плей офф или нет
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№16 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:06) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Таки шаман вызвал дух осьминога Пауля laughing
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№15 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:05) #
  • +1
  •  (5)

Faraon,
Нам остаётся и в следующем сезоне заставить вас глотать пыль...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№14 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:03) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: plast
Ну Исландцы могут выиграть у Хорватов и арги домой

маловероятно
больше шансов на то, что нигеры выйдут
им всего-то ничья нужна
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№13 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:03) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Муса силен. Молодец.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№12 Написал: Faraon (Сегодня, 20:02) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: cska1971
Faraon,
Научили Мусу, научим и Магнуссона...

А что вам ещё остаётся?!А Оланаре почему не обучили?
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№11 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:02) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Муса молодец,теперь не проиграть аргам.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№10 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:01) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Нда...теперь судьба аргентинцев зависит только от них.

не только, Нигерия отведала белого мяса)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№9 Написал: plast Спб (Сегодня, 20:00) #
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  •  (2)

Цитата: Хитрый Лис
Нда...теперь судьба аргентинцев зависит только от них.
А Исландия скорее всего домой. Жаль...

Ну Исландцы могут выиграть у Хорватов и арги домой , а так же арги могут сыграть в ничью или проиграть и тоже домой , так что аргентина всё еще в подвешенном состоянии
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№8 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
У Месси новый шанс зацепиться


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:00) #
  • +5
  •  (5)

Faraon,
Научили Мусу, научим и Магнуссона...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№6 Написал: Faraon (Сегодня, 19:58) #
  • -3
  •  (3)
online

Вот вам и Магнуссон коникиsweat_smile
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:58) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нда...теперь судьба аргентинцев зависит только от них.
А Исландия скорее всего домой. Жаль...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:58) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
у аргентосов шанс появился.теперь им остается надеяться что хорваты с викингами не обделаются


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (2)
online

Колдовство - страшная сила!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: larss Колыбель Трех Революций (Сегодня, 19:57) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Верните Мусу в Россию!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 19:56) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Муса красавчик )))


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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