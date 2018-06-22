Главный тренер сборной Исландии: игроки сделают все, чтобы обыграть Хорватию

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон прокомментировал поражение от команды Нигерии (0:2).- Я бы так не сказал. Да, у нас была не идеальная игра, но все выкладывались по полной. Может температура повлияла, жарковато для нас. Но Нигерия играла здорово, было трудно с ними бороться. У нас были матчи получше.- Вы знаете, как я сказал раньше, матч был трудным. Но мы много сил потратили на первый матч. Все равно первый тайм мы провели нормально, все играли как надо. Но когда забили нам первый матч, это повлияло. Нам пришлось рисковать, идти вперед. Нигерия умеет использовать свои шансы, они нападали, забили второй. Мы такой счет не хотели.- Во-первых, тактика, стратегия – в них не было ничего плохо. Может, мы беззубо атаковали. Тем не менее, тактика была выбрана нормально. Стандарты? Нигерийцы на втором этаже хорошо боролись за мяч. Они хорошо проявили себя против нас.- Нет, мы ожидали увидеть такую игру Нигерии. Писали, что у них будет 3 центральных защитника. Мы ожидали, что они так будут играть. Мы готовились к ним. Жалко, что мы знали, но теперь наказаны. Давайте похвалим нигерийцев.- Да, наверно. Странный факт, что никто не выбыл еще. Не думал, что мы пройдем чемпионат без поражений. Проглотить такую пилюлю трудно, но нам нужно обыгрывать Хорватию. Это трудно, но игроки сделают все. Сегодня не наш день.- Я не знаю, почему идет дискуссия про свободный день. Мы говорили про другие вещи, которые важны в футболе. Семьи очень важны, у нас была возможность увидеться с женами, детьми, матерями. Это надо только объединять, культивировать. Это наша жизнь. Мы даем возможность игрокам встретиться с женами. Я всегда предоставляю. Футболисты – профессионалы, знают, что делать.- Мы 4 раза играли с ними за 4 года. Мы как семья во время развода – хотим разойтись, но никак не можем. С Хорватией будет серьезная игра, плотная. У нас были с ними в матчах даже красная карточка. Хорватия показала, что массивно нападает, атакует. Всегда хорошо играет на чемпионатах мира. Но это дает нам возможность надеяться.