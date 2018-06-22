Наставник сборной Нигерии: с Аргентиной будем играть на победу

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|A1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|A2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|A3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|A4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|B1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|B4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|C1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|C2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|C3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|C4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|D1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|D2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|D3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|D4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|E1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|E2
|Сербия
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|E3
|Швейцария
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|E4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
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|Пропущено
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|Очки
|F1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|F4
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|1
|0
|0
|1
|0
|1
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|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
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|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|G2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|G3
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
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|0
|0
|1
|0
|3
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|0
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|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|H2
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|H3
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|1
|0
|0
|1
|1
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Наставник сборной Нигерии: с Аргентиной будем играть на победу
Главный тренер сборной Нигерии подвел итоги матча с Исландией на чемпионате мира (2:0).
– Во втором тайме играли с огоньком. Какая стратегия?
- В раздевалке в перерыве я объяснил, что надо сделать что-то большее. Мы играли лучше во втором тайме. Исландию хочу поблагодарить за честную борьбу. Тактика была такой – 3-5-2. Мозес играл там, где играет в «Челси». А капитан вернулся на привычную позицию. Они играли за свою страну, за свою сборную. Все было нормально. Во втором тайме Муса включил свой двигатель и увеличил скорость.
- Ключ победы над исландцами?
- Это контратаки,удачные контратаки. Мы переиграли их по скорости. Они хорошо двигались. Исландия очень хорошая команда. Желаю им всего доброго.
- Многие боятся Аргентины. Какой ваш прогноз?
- Это будет последний матч, победитель которого выходит в плей-офф. Мы будем играть на победу. Мы играли с ними в Краснодаре, но там не было Месси. Мы можем их обыгрывать. Мы бойцы, если допускаем ошибки, то это делают молодые ребята, у которых нет опыта. Мы приехали, чтобы учиться. Мы готовимся к 2022 году. У нас хорошие шансы с Аргентиной.
- Как изменение тактики повлияло на стандарты?
- Мы играли с 3 защитниками. Омаро был силен при отборе мяча на втором этаже. Мы много тренировались в последние 6 дней. Все были разочарованы в матче с Хорватией, но мне понравилось, что тогда сделали наши игроки. Нас критиковали. Сегодня мы подготовились хорошо и увидел результат.
- Почему вы ввели новую схему?
- Мне пришлось убедить игроков, потому что в течение 2 лет Микел был в нападении, а Мозес бил по воротам. Когда их меняешь позициями, надо их убедить, не просто тренер сказал и они тупо пошли вперед. Это все для страны, для сборной. Они сыграли очень хорошо. Я горжусь ими.
Rusfootball.info
Вопрос тренеру: - Насколько сыграл фактор жары в этой победе? Впечатления о Волгограде.
- Знаете, это не такая жара, на самом деле. 6 вечера, закат, стадион в тени. Это было не жарко для нас. В перерыве я сказал, что когда зашло солнце – это плюс для Исландии. Для них это было проблемой. Самое главное – качество игры, а не температура. Волгоград нам нравится, исторический город. Я – немец, знаю город. Красивый город, все цветет, было важно выиграть в таком городе.
Муса: - Когда я играю здесь, я люблю забивать. И сегодня, и за ЦСКА.
Вопрос тренеру: - Повреждение у Микела?
- Ему ударили в пах, он много бегал, бегал туда и обратно. У него было больше работы в обороне. Травма у него не серьезная.
Вопрос тренеру: - Что сказали в перерыве?
- Мы сделали одну замену, убрали Идову. Я хотел усилить нападение с левой стороны. Все сделал. Одна замена позволила игрокам понять, что я хочу больше динамики и агрессии. Они меня поняли, мы начали бить в створ.
– Во втором тайме играли с огоньком. Какая стратегия?
- В раздевалке в перерыве я объяснил, что надо сделать что-то большее. Мы играли лучше во втором тайме. Исландию хочу поблагодарить за честную борьбу. Тактика была такой – 3-5-2. Мозес играл там, где играет в «Челси». А капитан вернулся на привычную позицию. Они играли за свою страну, за свою сборную. Все было нормально. Во втором тайме Муса включил свой двигатель и увеличил скорость.
- Ключ победы над исландцами?
- Это контратаки,удачные контратаки. Мы переиграли их по скорости. Они хорошо двигались. Исландия очень хорошая команда. Желаю им всего доброго.
- Многие боятся Аргентины. Какой ваш прогноз?
- Это будет последний матч, победитель которого выходит в плей-офф. Мы будем играть на победу. Мы играли с ними в Краснодаре, но там не было Месси. Мы можем их обыгрывать. Мы бойцы, если допускаем ошибки, то это делают молодые ребята, у которых нет опыта. Мы приехали, чтобы учиться. Мы готовимся к 2022 году. У нас хорошие шансы с Аргентиной.
- Как изменение тактики повлияло на стандарты?
- Мы играли с 3 защитниками. Омаро был силен при отборе мяча на втором этаже. Мы много тренировались в последние 6 дней. Все были разочарованы в матче с Хорватией, но мне понравилось, что тогда сделали наши игроки. Нас критиковали. Сегодня мы подготовились хорошо и увидел результат.
- Почему вы ввели новую схему?
- Мне пришлось убедить игроков, потому что в течение 2 лет Микел был в нападении, а Мозес бил по воротам. Когда их меняешь позициями, надо их убедить, не просто тренер сказал и они тупо пошли вперед. Это все для страны, для сборной. Они сыграли очень хорошо. Я горжусь ими.
Rusfootball.info
Вопрос тренеру: - Насколько сыграл фактор жары в этой победе? Впечатления о Волгограде.
- Знаете, это не такая жара, на самом деле. 6 вечера, закат, стадион в тени. Это было не жарко для нас. В перерыве я сказал, что когда зашло солнце – это плюс для Исландии. Для них это было проблемой. Самое главное – качество игры, а не температура. Волгоград нам нравится, исторический город. Я – немец, знаю город. Красивый город, все цветет, было важно выиграть в таком городе.
Муса: - Когда я играю здесь, я люблю забивать. И сегодня, и за ЦСКА.
Вопрос тренеру: - Повреждение у Микела?
- Ему ударили в пах, он много бегал, бегал туда и обратно. У него было больше работы в обороне. Травма у него не серьезная.
Вопрос тренеру: - Что сказали в перерыве?
- Мы сделали одну замену, убрали Идову. Я хотел усилить нападение с левой стороны. Все сделал. Одна замена позволила игрокам понять, что я хочу больше динамики и агрессии. Они меня поняли, мы начали бить в створ.
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