Наставник сборной Нигерии: с Аргентиной будем играть на победу

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
E3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
G4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Наставник сборной Нигерии: с Аргентиной будем играть на победу

Главный тренер сборной Нигерии подвел итоги матча с Исландией на чемпионате мира (2:0).

– Во втором тайме играли с огоньком. Какая стратегия?

- В раздевалке в перерыве я объяснил, что надо сделать что-то большее. Мы играли лучше во втором тайме. Исландию хочу поблагодарить за честную борьбу. Тактика была такой – 3-5-2. Мозес играл там, где играет в «Челси». А капитан вернулся на привычную позицию. Они играли за свою страну, за свою сборную. Все было нормально. Во втором тайме Муса включил свой двигатель и увеличил скорость.

- Ключ победы над исландцами?

- Это контратаки,удачные контратаки. Мы переиграли их по скорости. Они хорошо двигались. Исландия очень хорошая команда. Желаю им всего доброго.

- Многие боятся Аргентины. Какой ваш прогноз?

- Это будет последний матч, победитель которого выходит в плей-офф. Мы будем играть на победу. Мы играли с ними в Краснодаре, но там не было Месси. Мы можем их обыгрывать. Мы бойцы, если допускаем ошибки, то это делают молодые ребята, у которых нет опыта. Мы приехали, чтобы учиться. Мы готовимся к 2022 году. У нас хорошие шансы с Аргентиной.

- Как изменение тактики повлияло на стандарты?

- Мы играли с 3 защитниками. Омаро был силен при отборе мяча на втором этаже. Мы много тренировались в последние 6 дней. Все были разочарованы в матче с Хорватией, но мне понравилось, что тогда сделали наши игроки. Нас критиковали. Сегодня мы подготовились хорошо и увидел результат.

- Почему вы ввели новую схему?

- Мне пришлось убедить игроков, потому что в течение 2 лет Микел был в нападении, а Мозес бил по воротам. Когда их меняешь позициями, надо их убедить, не просто тренер сказал и они тупо пошли вперед. Это все для страны, для сборной. Они сыграли очень хорошо. Я горжусь ими.

Rusfootball.info


Вопрос тренеру: - Насколько сыграл фактор жары в этой победе? Впечатления о Волгограде.
- Знаете, это не такая жара, на самом деле. 6 вечера, закат, стадион в тени. Это было не жарко для нас. В перерыве я сказал, что когда зашло солнце – это плюс для Исландии. Для них это было проблемой. Самое главное – качество игры, а не температура. Волгоград нам нравится, исторический город. Я – немец, знаю город. Красивый город, все цветет, было важно выиграть в таком городе.
Муса: - Когда я играю здесь, я люблю забивать. И сегодня, и за ЦСКА.

Вопрос тренеру: - Повреждение у Микела?
- Ему ударили в пах, он много бегал, бегал туда и обратно. У него было больше работы в обороне. Травма у него не серьезная.

Вопрос тренеру: - Что сказали в перерыве?
- Мы сделали одну замену, убрали Идову. Я хотел усилить нападение с левой стороны. Все сделал. Одна замена позволила игрокам понять, что я хочу больше динамики и агрессии. Они меня поняли, мы начали бить в створ.
Теги: Сборная Нигерии Сборная Исландии Сборная Аргентины
Сегодня, 21:21
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№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 21:47) #
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Какой нафиг Омаро? Омеруо...
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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