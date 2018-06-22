Габриэл Жезус: Неймара нужно ценить, а не критиковать

Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|A1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|A2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|A3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|A4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|B1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|B4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|C1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|C2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|C3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|C4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|D1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|D2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|D3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|D4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|E1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|E2
|Сербия
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|E3
|Швейцария
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|E4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|F1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|F4
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|G1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|G2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|G3
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|G4
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|H1
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|H2
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|H3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|H4
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
Опрос:
Как сыграет Россия с Уругваем?
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4937
|Отдых в Крыму.
|235
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|130
|КБ-Гостевая
|26766
|Ростовские футбольные новости
|555
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119668
|Mузыка
|5732
|Юмор, анекдоты, байки
|7715
Новости партнеров
Лента новостей:
21:11
Ахмед Муса: если получится, вернусь в ЦСКА. Если бы не ЦСКА, я бы не попал на чемпионат мира (7)
Ахмед Муса: если получится, вернусь в ЦСКА. Если бы не ЦСКА, я бы не попал на чемпионат мира (7)
20:24
Дарио Срна покинул "Шахтер" (1)
Дарио Срна покинул "Шахтер" (1)
18:39
Тите: почему Неймар плакал? Это радость, гордость за то, что ты представляешь бразильскую сборную (2)
Тите: почему Неймар плакал? Это радость, гордость за то, что ты представляешь бразильскую сборную (2)
17:58
Хазри Набиль: Бельгия - это команда, с которой нужно считаться, но завтра Тунис должен победить
Хазри Набиль: Бельгия - это команда, с которой нужно считаться, но завтра Тунис должен победить
17:47
Набил Маалул: бельгийцы сильны, но Тунис имеет собственное оружие, которое я не буду раскрывать
Набил Маалул: бельгийцы сильны, но Тунис имеет собственное оружие, которое я не буду раскрывать
15:53
Аксель Витсель: важно концентрироваться на каждой игре и выходить лишь с одним желанием - победить!
Аксель Витсель: важно концентрироваться на каждой игре и выходить лишь с одним желанием - победить!
15:35
Эдуард Безуглов: готов поспорить на бутылку молока, что нас проверяют на допинг в два раза больше, чем сборную Англии (1)
Эдуард Безуглов: готов поспорить на бутылку молока, что нас проверяют на допинг в два раза больше, чем сборную Англии (1)
15:19
Агуэро, Ди Мария и Маскерано завершат карьеру в сборной, будущее Месси и Игуаина под вопросом (5)
Агуэро, Ди Мария и Маскерано завершат карьеру в сборной, будущее Месси и Игуаина под вопросом (5)
13:56
Черданцев против Слуцкого и Карпина, Уткин снова (не) комментирует. Чем запомнились комментаторы ЧМ-2018 (12)
Черданцев против Слуцкого и Карпина, Уткин снова (не) комментирует. Чем запомнились комментаторы ЧМ-2018 (12)
Габриэл Жезус: Неймара нужно ценить, а не критиковать
Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус прокомментировал победу над национальной командой Коста-Рики (2:0) в матче второго тура ЧМ-2018.
"Неймара критикуют, а нужно ценить нашего идола. А ещё верить в него до последних минут. В эпизоде с пенальти судья показал, что будет смотреть повтор, а потом отменил одиннадцатиметровый. Мы психологически оставались устойчивы. Понимали, что от нас требуется, продолжали нагнетать и добились своего", - цитирует Жезуса "Чемпионат.сом".
"Неймара критикуют, а нужно ценить нашего идола. А ещё верить в него до последних минут. В эпизоде с пенальти судья показал, что будет смотреть повтор, а потом отменил одиннадцатиметровый. Мы психологически оставались устойчивы. Понимали, что от нас требуется, продолжали нагнетать и добились своего", - цитирует Жезуса "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.