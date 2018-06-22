BBC: Уткина убрали с Первого канала по требованию "Газпром-медиа"

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
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  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
E3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
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F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
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  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
G4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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BBC: Уткина убрали с Первого канала по требованию "Газпром-медиа"

BBC News опубликовала статью на тему прекращения сотрудничества между "Первым каналом" и комментатором Василием Уткиным.

"На прекращении работы Уткина настояло руководство "Газпром-медиа", а само решение проводилось через Кремль. Два источника BBC, близкие к руководству федеральных каналов, и собеседник, близкий к Кремлю, утверждают, что требование снять комментатора с эфиров поступило на "Первый канал" из администрации президента России [Владимира Путина].

При этом, по словам двух из них, комментатора уволили по просьбе первого замглавы АП Алексея Громова, который курирует СМИ. Об этом также говорят источники радио "Свобода". Знакомый Громова, не уполномоченный давать официальные комментарии СМИ, сказал BBC: "Алексей Алексеевич никакого отношения к этому не имеет. Это все, что могу сказать".

Собеседник, близкий к руководству "Первого канала", а также еще один знакомый с ситуацией источник говорят, что об отстранении Уткина Кремль попросило руководство "Газпром-медиа". Раньше комментатор работал в структурах холдинга – сначала на спортивных каналах "НТВ-Плюс", а затем на "Матч ТВ".

По версии одного из источников BBC, ухода комментатора добивалась генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки. Канделаки поспособствовала уходу Уткина, используя связи с госкорпорацией "Ростех", возглавляемой сослуживцем Путина по дрезденской резидентуре КГБ Сергеем Чемезовым, объясняет собеседник.

Чемезов также тесно связан с главой администрации президента Антоном Вайно. Последний, еще будучи замглавы администрации президента, входил в наблюдательный совет "Ростеха", которым руководит Чемезов. А его отец Эдуард Вайно – член совета директоров АвтоВАЗа, который также является структурой "Ростеха".

Собеседник, близкий к руководству "Первого канала", подтвердил, что уход телекомментатора напрямую связан с давлением руководства "Газпром-медиа". Представители "Первого канала" не ответили на вопросы BBC о конфликте с Уткиным, в "Газпром-медиа" также воздержались от комментариев.

Генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки заявила BBC, что может комментировать только свою сферу ответственности – околоспортивный контент "Матч ТВ". "Я не имею никакого отношения к результату работы господина Уткина на "Первом канале". Мне приятно, что ко мне обращаются за комментариями очень многие СМИ, но я не могу быть ответственна за все происходящее в российской спортивной индустрии", – заявила Канделаки.

Сам Уткин сказал BBC, что на него давления «никто не оказывал». «У меня были контакты только с «Первым каналом», с которым мы находимся в полной душевной гармонии. Я надеюсь, что мы еще не раз посотрудничаем в будущем», – сообщил журналист и отказался от дальнейших комментариев", - говорится в статье.

ВВС
Теги: Уткин
Сегодня, 21:45
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12
(0)
№12 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Уте надо резко в политэмиграцию. Он сейчас себе статус беженца и борца с режимом на грантах может срубить на тренде, если не затупит.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№11 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 22:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Скандалы интриги расследования
Только не поймут никак что этими расследованиями они еще крепчеобъединяют народ вокруг пути. Надо по другому действовать, тупые иностранцы
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
всё в кучу смешали . газпром кремль. во дебилы


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№9 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 22:17) #
  • -3
  •  (5)
online

Интересно, а в Англии (их ведь СМИ передает), вообще имел бы шанс работать на главном телеканале человек, который неоднократно приходил на работу в прямой эфир пьяным, а один раз и вовсе уснул во время комментирования матча?

Вот крикнешь один раз "Путин иди..." и всё - тебя канонизировала англиканская церковь.


--------------------
Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№8 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 22:11) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sharik.SM
Канделаки перекрывает Уткину кислород. Чем он её так обидел?

куни не сделал...как многие другие...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№7 Написал: Lion Heart Санкт-Петербург (Сегодня, 22:08) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ну все! Сейчас Уася станет великомучеником!


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Не страшно, если ты ОДИН - страшно, если ты НОЛЬ!
Регистрация: 4.05.2013 [жалоба]
№6 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 22:08) #
  • +2
  •  (4)
online

Канделаки перекрывает Уткину кислород. Чем он её так обидел?
Регистрация: 27.01.2009 [жалоба]
№5 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Все говно в российском футболе и связаных с ним вещах - так или иначе упирается в антироссийский глуп Зенытик. Очередное подтверждение данной аксиомы


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:06) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
пушкин,
Че там узнавать то?
Как вас терек епнул на болотах и тем самым сделал нас чемпионом?
Дык там все просто satisfied
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№3 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:58) #
  • -8
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
И что...., пендосам какое дело до этого??? Рядовому русскому болеле как-то пофиг на этого Уткина. А если ВВС заняться не чем, то пусть разберутся, как спартак в 17 году стал чемпионом, много интересного узнаете, правда, без Газпрома, но зато с Мутко.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№2 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 21:57) #
  • +1
  •  (5)

Британские ученые журналисты smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:54) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Васю - в ГУЛаг. На похудание - физический труд, чистый таежный воздух, строгая диета... relaxed
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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