BBC: Уткина убрали с Первого канала по требованию "Газпром-медиа"

BBC News опубликовала статью на тему прекращения сотрудничества между "Первым каналом" и комментатором Василием Уткиным."На прекращении работы Уткина настояло руководство "Газпром-медиа", а само решение проводилось через Кремль. Два источника BBC, близкие к руководству федеральных каналов, и собеседник, близкий к Кремлю, утверждают, что требование снять комментатора с эфиров поступило на "Первый канал" из администрации президента России [Владимира Путина].При этом, по словам двух из них, комментатора уволили по просьбе первого замглавы АП Алексея Громова, который курирует СМИ. Об этом также говорят источники радио "Свобода". Знакомый Громова, не уполномоченный давать официальные комментарии СМИ, сказал BBC: "Алексей Алексеевич никакого отношения к этому не имеет. Это все, что могу сказать".Собеседник, близкий к руководству "Первого канала", а также еще один знакомый с ситуацией источник говорят, что об отстранении Уткина Кремль попросило руководство "Газпром-медиа". Раньше комментатор работал в структурах холдинга – сначала на спортивных каналах "НТВ-Плюс", а затем на "Матч ТВ".По версии одного из источников BBC, ухода комментатора добивалась генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки. Канделаки поспособствовала уходу Уткина, используя связи с госкорпорацией "Ростех", возглавляемой сослуживцем Путина по дрезденской резидентуре КГБ Сергеем Чемезовым, объясняет собеседник.Чемезов также тесно связан с главой администрации президента Антоном Вайно. Последний, еще будучи замглавы администрации президента, входил в наблюдательный совет "Ростеха", которым руководит Чемезов. А его отец Эдуард Вайно – член совета директоров АвтоВАЗа, который также является структурой "Ростеха".Собеседник, близкий к руководству "Первого канала", подтвердил, что уход телекомментатора напрямую связан с давлением руководства "Газпром-медиа". Представители "Первого канала" не ответили на вопросы BBC о конфликте с Уткиным, в "Газпром-медиа" также воздержались от комментариев.Генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки заявила BBC, что может комментировать только свою сферу ответственности – околоспортивный контент "Матч ТВ". "Я не имею никакого отношения к результату работы господина Уткина на "Первом канале". Мне приятно, что ко мне обращаются за комментариями очень многие СМИ, но я не могу быть ответственна за все происходящее в российской спортивной индустрии", – заявила Канделаки.Сам Уткин сказал BBC, что на него давления «никто не оказывал». «У меня были контакты только с «Первым каналом», с которым мы находимся в полной душевной гармонии. Я надеюсь, что мы еще не раз посотрудничаем в будущем», – сообщил журналист и отказался от дальнейших комментариев", - говорится в статье.