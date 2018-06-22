Посол Хорватии: нижегородская область отлично подготовилась к ЧМ-2018

Посол Республики Хорватия в России Тончи Станичич считает, что Нижегородскую область отлично подготовилась к чемпионату мира."Я хочу поздравить Нижегородскую область с отличной подготовкой к проведению чемпионата. Если говорить об обеспечении безопасности гостей из Хорватии, то во всем мире известно, что Россия является одним из лидеров в этой сфере", - сказал Станичич.Дипломат отметил, что "спортивное событие послужит импульсом к установлению более тесных отношений России с другими зарубежными государствами". По его данным, в регионе находятся около 15 тыс. туристов из Хорватии.